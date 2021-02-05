【現場直播】趙少康媒體聯訪｜2021.02.05

近期內閣改組風聲不斷，據消息人士指出，農委會主委陳吉仲將於年後升任行政院副院長一職，屏東縣長潘孟安則將接任農委會主委。對此，中廣董事長趙少康今批評，陳吉仲施政漏洞百出，過去擔任學者反萊豬，現在當官卻護萊豬，一個人連原則都沒有，怎麼當行政院副院長。行政院祕書長李孟諺今嚴正否認傳聞，盼外界停止無端的人事揣測，勿再以訛傳訛。

據消息指出，陳吉仲因防堵非洲豬瘟及萊豬進口政策表現有功，預計春節後陞任行政院副院長。對於內閣改組議題，趙少康認為，去年說衛福部長陳時中要接副閣揆，現在又傳陳吉仲要接，但陳吉仲漏洞百出，憑什麼接任。

趙少康批評，陳吉仲過去擔任學者堅持萊豬絕對不能進來，現在擔任政府官員卻每天護萊豬，如果一個人連原則都沒有，怎麼當副院長，協助行政院長帶領行政團隊。

針對內閣人事異動消息，李孟諺今轉述行政院長蘇貞昌回應表示，副院長沈榮津在防疫工作與經濟事務的跨部會協調有所貢獻，陳吉仲則阻擋非洲豬瘟、推動保障農民的三保一金以及與農民的溝通協調都貢獻很大，深受蘇揆信任，未來也將持續委以重任。

李孟諺強調，昨已對外說明，過去一年來台灣的經濟成長和防疫成果都受到多數民眾認同，甚至是得到世界各國的肯定，行政團隊會繼續努力，盼外界停止無端的人事揣測，勿再以訛傳訛。

(中時 )