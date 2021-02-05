在幾年前，曾有日本節目播出一段影片，內容講述從一個日本百姓家中撤除所有與「中國製造」有關的產品，結果不僅是大多數的家電，就連身上穿的衣服幾乎都得脫光光。經傳播報導後，不僅日本當地為之震撼，就連兩岸輿論也都討論熱烈。

事實上，這種現象並非特例，尤其是進入21世紀、中國大陸成為「世界工廠」後，我們每天睜開眼所使用的物品，都少不了「Made in China」的存在，這其實也反映出全球政經環境的調整與轉變，過去「Made in Japan」、「Made in Taiwan」的物品流通全球，現在則是中國大陸製造取而代之成為世界商品輸出中心，因此，「要說奇怪，其實也並不奇怪」。

然而，近年來大打「反中抗中」大旗的民進黨政府與部分民意代表，卻將「中國製造」視作毒蛇猛獸，對於揭發「陸製」物品與牽扯「紅色滲透」樂此不疲。

民進黨的「恐中幼稚病」

其實，若回顧民進黨的發展歷史可以發現，當該黨還是一個「沒有黨名的黨」與建黨之初時，可是極力主張兩岸開放互動的，彼時民共之間的關係甚至要比國共兩黨更加貼近。當中的標誌性案例，就是現任立法院長游錫堃等人於1987年推動的「開放老兵回鄉探親」，在台灣解嚴前後和緩了兩岸過去的緊張對峙氣氛。

然而，縱使現在民進黨內還有如許信良、洪奇昌等主張與中國大陸交往的溫和派政治人物，但他們在黨內「台獨路線」成為主流後，早已被擠往邊緣，就算許信良仍擔任政府重要外圍智庫「亞太和平研究基金會」的董事長，其重要性可說是趨近於零。

這兩年來，由於「國安疑慮」這個冠冕堂皇的理由，民進黨政府對所謂「中資」審查愈趨嚴格，甚至連香港也遭受池魚之殃。2019年，台北車站雙子星投標案，第一順位勝出的港商南海控股與馬來西亞商馬頓有限公司團隊，雖然在各方面的規定都合乎要求，仍遭經濟部投審會簡單地以「國安」為藉口打了回票。

而在2019年總統大選正酣時，時任民進黨主席的卓榮泰曾說：「大陸正在透過影視作品輸出形塑『亞洲文化新霸權』，民進黨應保持警惕。」他強調，大陸的用意是藉此培養高度忠誠的劇迷，以文化輸出的理由達到「紅色滲透」的目的。

到了2020年，經濟部訂定了「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣業者代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務，亦即喧騰一時的「愛奇藝」被禁事件。雖然民進黨的理由是業者在台「非法經營」，理由看似正當，但明眼人都看得出，一切仍只是因為「陸劇」及背後的「陸資」之故，此外，又可連結到大陸對台統戰的「入島、入戶、入心」，因此要拒之於門外。

其他諸如購物平台「蝦皮」、旅遊網站「易遊網」遭質疑有中資背景，造成如今在台灣，幾乎只要與「中」沾上邊，就隨時有被砍頭的風險。而打壓的方式，不單單只透過綠營民代或政府機關發聲，許多側翼、網路社團也都成為了圍剿「中字輩」的工具。

過去一段時間以來，不論是大陸繪本《等爸爸回家》、「兒童玩具故事機」等玩具、或是卡拉OK雲端伴唱機，皆被民進黨政治人物以大陸「統戰」、有戕害台灣民眾身心之虞等理由擬下達禁令；而高雄市跨年活動所使用的陸製無人機，也曾遭受輿論質疑；甚至，還有民眾爆料稱公路總局所使用的區間測速儀器，也是大陸公司製造的低價品，相關個人資訊可能會被傳回大陸、有監控台灣民眾的疑慮。

但是，民進黨政府刻意忽略的事實是，恰恰就是因為包含台灣在內的許多「先進社會」早放棄了工業生產的工作、加之新冠疫情的影響，才讓中國大陸世界工廠的地位屹立不搖。一如前述的無人機，目前高居全球70%市佔率的就是大陸廠商「大疆創新」，就連許多台灣知名YouTuber用的都是該牌的產品。

更何況即使台灣禁止了愛奇藝，擋不住的還有來自美國的Netflix上架的許多陸劇，其中的《三十而已》、《他其實沒有那麼愛你》、《家人之名》等在台灣收視排行也都名列前茅；又如網路書店博客來的暢銷書榜，許多大陸作者的作品亦盤踞在前十名；就連台灣人的許多日常用語，也日漸與對岸接軌。

也就是說，就算民進黨政府與相關人等極力要排除中國大陸對台灣的影響，但實際上，在你我的日常生活中、在全球化的滋養底下，與大陸發生連結、甚至擴大連結，是不可逆的潮流，然而當前的主政者卻還是想「逆流而上」，自願得到「恐中病」。

民進黨眼前的三分地

那麼，民進黨政府圖的究竟是什麼？說穿了依舊是那掌握在其手中、且看來還會掌握好一陣子的政治權力。而在權力背後支配這種行為的，則是民進黨根深柢固的台獨意識形態。就因為這種意識形態的迷思與對政治權力的片面追逐，才導致民進黨的決策常有脫離常識認知的扭曲，嚴重忽略或缺乏「長遠與嚴謹的規劃」，才會在一面將「中國因素」在台灣趕盡殺絕的同時，一面卻罔顧人民的食安需求，突襲式地「開放萊豬」來台，還天真地以為這樣做能夠換來美國的回饋，卻想不到不論是川普（Donald Trump）還是拜登（Joe Biden）政府，對台美進一步簽訂經貿協定都「有志一同」地「顧左右而言他」。

既然對外沒能爭取到什麼樣的實績，對民進黨政府而言，回過頭來就只能在台灣內部打打「恐中」、「抗中」牌；而對於外界質疑反中抗中是否過了頭，民進黨則常以台灣必須建立「防衛型民主」來保護得來不易的民主作為回應，高度抽象的「民主」成為蔡政府應對一切質疑的擋箭牌。

如同在2019年底倉促通過的《反滲透法》，民進黨副秘書長林飛帆稱此乃「防衛性民主建立過程中一塊重要拼圖」。然而，這種由民進黨對「民主」獨賣的詮釋權，短期或許還能賺點票房，但長期下去，反而可能加深社會對其的質疑，甚至扭轉民主發展，無怪乎先前出現「民主獨裁」的爭議。

脫掉中國外衣 台灣還剩下什麼？

其實，當民進黨極力扯掉「中國」外衣時，或許也該想想，他們撕掉的是什麼。以物質性來說，不要Made in China的產品，是否還有品質相當的替代品？以文化性而言，不要Made in China，最常面臨到的問題是那農曆春節台灣人還過不過？清明節還掃墓嗎？是不是自創一套屬於南島語系台灣人專用的文字去「中」才去得足夠徹底、日子才能夠過得更好？文化從來具有延續與遞延性，「中」的內涵早已成為多元台灣的一個不可分割的重要組成，前述種種多是由海峽彼岸飄洋過海到台灣的，一旦刨除了這些，台灣是否還是台灣？你我又是誰？

更實際地說，近年來台灣都只活在政治世界，但人恰恰不只是政治動物，看看跟民進黨最好的美國，也知道世界上不只有政治，因此在經濟領域上還保留了與中國大陸的談判空間；就算是揮著民主人權大旗的歐盟，也與大陸眉來眼去，務實地完成「中歐投資協定」的談判。

民進黨當然並不傻，蔡政府也深知台灣根本不可能脫離大陸的經濟與政治影響而存在，雖然如此，卻仍在不斷形塑一種台灣可以活在「去中國化」的假象，用盡各種所謂防衛性手段，今天禁陸製產品、明天禁童書與大陸歌。如果真有膽量，敢斷絕兩岸的經濟連結，就像川普制裁中國大陸那般？連美國都做不到的事，蔡政府卻在依樣畫葫蘆，莫不是要把2,300萬人民當凱子耍嗎？

《多維TW》月刊063期

(中時新聞網)