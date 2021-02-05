媒體人陳文茜生病住院時，中廣董事長趙少康與趙家人專程探視並給予照顧。（圖／取自陳文茜臉書）

中廣董事長趙少康與媒體人陳文茜一起合作政論節目。（圖／取自陳文茜臉書）

中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席。與趙交情甚篤的媒體人陳文茜表示，兩人政治立場、思想皆不同，卻在不斷吵架中，建立了友誼；陳不僅細數與趙的點點滴滴，更盛讚趙對人的念舊、感恩、照顧、情份、無私、自信、識人能力，政壇幾乎無人可及，並意有所指道：「如果要選總統，請忘了你的諾言。找沈富雄會顯得你比較年輕！」

陳文茜昨日（4）在臉書發表文章《有一種朋友，他永遠在你身邊》，文中表示，自己與趙少康認識時，彼此不只政治立場不同，思想也相反，像她支持同性婚姻，趙20多年前有意見，但現已「改邪歸正」；她較傾向民主社會主義，趙相信自由開放經濟；她主張女人可以不必結婚，趙過去不以為然，但後來看多了愛情騙子的電影，就不斷告訴女兒「不要嫁人，爸爸寧可養妳一輩子」。

陳文茜回憶，1995年她與趙少康在《中天電視》前身《傳訊電視》節目中同台，兩人每週吵架、辯論不同意見，但兩人都是彼此尊重不同意見的人，且趙有大哥風範、特別讓她，還回新黨問說：「可不可以也找一個和她一樣出色的人？」趙把此事告訴她，她則建議趙：「你直接變性，這樣就可以打敗我！」

回首兩人相處的點點滴滴，包括趙少康問陳文茜為何要十根手指頭塗不同顏色、她在電台昏倒休克一次，《飛碟電台》從此準備氧氣筒、她在廣播間過敏、趙買了一台十萬元等級的空氣清淨機，以及兩人相互探病、趙全家對她乃至她的愛犬無微不至的照顧。陳坦言：「許多點點滴滴，我人生碰到挫折時，趙先生都會二話不說，伸出援手。不論私人的，或是公眾的。」就連過去力挺陳水扁的陳母，看到趙帥氣割捨權力與真誠待人後都被打動，甚至還在趙生病時，親自跑醫院為其準備藥水。

陳文茜感性表示：「人，不是政治動物。人，是情感組成的綜合體。在我的心中，趙少康最成功的不是他的事業，而是他的魄力，而且不是對他人他事，包括自己。叧外，他對人的念舊、感恩、照顧、情份、無私、自信、識人能力，⋯⋯政壇幾乎無人可及。永遠地祝福他。」

此外，陳文茜更意有所指道：「如果要選總統，請忘了你的諾言。找沈富雄會顯得你比較年輕！」但陳並未明言，所謂「諾言」指的是什麼。

(中時新聞網)