財團法人汽車交通事故特別補償基金捐贈新北市永和警分局可攜式三角警示燈50組及警用肩燈200個。（永和警分局提供）

為減少「二次事故」之發生，並提升員警處理交通事故之安全，財團法人汽車交通事故特別補償基金捐贈新北市永和警分局可攜式三角警示燈50組及警用肩燈200個。該公司總經理邱瑞利表示，警民合作提升交通安全責無旁貸，希望能為市民的生命財產安全貢獻一份心力。

有鑑許多交通事故發生後，於警方到場進行現場測繪時，因照明、視線不佳或警示不足，常發生後方來車不慎撞擊事故車輛甚至撞傷員警之「二次事故」。財團法人汽車交通事故特別補償基金長年面對各式各樣之交通事故，有感警示裝備之重要性，也重視企業社會責任，特地捐贈可攜式三角警示燈及警用肩燈，均為員警執行事故處理時不可或缺之提升安全利器。

可攜式三角警示燈使用範圍廣泛，除臨時狀況發生時可擺放於道路上加強告警作用外，因造型輕便可置於警用機車置物箱隨身攜帶執勤，大幅提高機動性；另外警用肩燈則可供員警佩掛於夜間增強辨識度，讓員警於夜間處理交通事故時無後顧之憂，降低遭後方來車追撞之風險。

永和警分局表示，警力有限民力無窮，財團法人汽車交通事故特別補償基金之善舉對降低事故有直接助益，畢竟，每減少1件交通事故就減少2個家庭受害，希望提供永和市民更優質、安全的交通環境。

(中時 )