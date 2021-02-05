蓋亞那（陸稱圭亞那）外交部表示，蓋亞那政府並未與台灣建立任何「外交關係」，所簽署的「辦公室協議」屬於溝通有誤，並立即終止。陸媒新聞網站今天上午也陸續發出即時新聞和短評，標題文字極盡譏諷之能事。

例如《環球網》標題：〈「辦公室協議」被圭亞那終止！蔡英文刪帖，台當局心態崩：是霸凌〉；《環球時報》評論稱：〈台當局只高興了不到24小時！圭亞那就給了「當頭一棒」〉；《觀察者網》標題：〈「外交突破」？打臉來得太快〉；《海峽導報社》標題：〈「外交突破」夢碎！圭亞那終止設立「台灣辦公室」協議〉；《華夏經緯網》標題：〈白高興一場！圭亞那宣佈信守一中承諾，終止所謂「台灣辦公室」協議〉。

環球網文章稱：昨天還在歡呼，今天只剩下怒了。圭亞那外交部4日發佈聲明宣佈終止設立台灣辦公室」的協議，讓台當局在24小時之內坐上了情緒的「過山車」。而蔡英文此前在臉書上「報喜」的圖文，剛剛也已經灰溜溜地刪除了。

環球網文章稱：昨天島內綠媒「三立新聞網」、《自由時報》還在歡呼台灣「繼與索馬里蘭互設代表處後再度結交一新朋友」、台灣「外交突破再＋1」「外交又有新突破」。

環球網文章稱：台當局領導人蔡英文昨天下午2時許還在臉書「開心」宣佈，上個月已和圭亞那簽署設處協議，「台灣辦公室」也展開初期運作。蔡英文的臉書配合文字還發了一張宣傳圖，上面有「台灣和世界交朋友」、「圭亞那台灣辦公室設立」等字眼。「就在剛剛，環球網記者發現，蔡英文此前在臉書上『報喜』的圖文，剛剛也已經灰溜溜地刪除了。」

(中時 )