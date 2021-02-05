企業財報表現亮麗、經濟數據好轉等因素，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數雙創歷年新高，台股開高走高，一度大漲232點，不過，盤中長假前賣壓湧現，16000點近關情怯，指數漲點瞬間減少百點，預估成交金額在3000億元左右。

分析師指出，外資與本土資金投信、政府基金近期在集中市場維持對作，外資在現貨市場維持賣超，期貨淨空單水位也維持在高檔，整體賣超金額遠大於本土法人的買超，顯示法人近期偏向中性；另外，封關前融資、融券出現明顯減少，反映在量能連續4天都低於月均量，因此，短線從資金、法人、籌碼來看，盤勢面臨整理。

技術面上，日KD指標出現交叉往上，RSI指標也站在50以上的多方區，過往15年封關日指數上漲機率約87％，且最近已連續4年都是上漲，加上封關後續10日、20日、40日上漲機率分別為80％、87％、80％，春節後指數上漲機率高，可擇優布局。

(時報資訊)