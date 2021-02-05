DRAM現貨價自去年底開始起漲，第一季合約價正式止跌回升，製造廠南亞科(2408)1月營收創近四個月以來新高；NOR Flash大廠旺宏(2337)看今年產業樂觀。DRAM及NOR Flash大廠華邦電(2344)將於農曆年後，19日召開法說會，預計釋出的看法亦偏樂觀。

今年DRAM供給成長有限，需求部分，隨著手機今年整體市場恢復成長，5G手機需要的DRAM量倍增，伺服器DRAM庫存調整回歸正常，甚至已開始再回到庫存回補的階段，且疫情延續遠距工作及線上教學，NB大廠的能見度仍相當明確，對DRAM需求推升動能。

以DRAM廠來說，第一季合約價格上漲，第二季還可望持續成長，南亞科受惠記憶體市況復甦，2021年1月合併營收55.32億元，創四個月以來新高，月增8.96%，較去年同期增加22.93%。

展望今年，南亞科預期，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體(DRAM)產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

旺宏日前舉行法說會，總經理盧志遠說，今年營運展望樂觀，沒有看到烏雲，去年已經是不錯的一年，今年會是更好的一年，所有產品線都樂觀。

旺宏去年受惠宅經濟以及遠距需求，包括儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、唯讀記憶體（ROM）及晶圓代工業務全面成長，營收創新高。旺宏2020年總營收398.01億元，年增14%，毛利率33.7%，拉升6.2個百分點，稅後淨利53.26億元，年增77%，每股純益2.9元。

DRAM及NOR Flash大廠華邦電將於年後，2月19日召開法說會，公布去年第四季營運結果以及今年上半年之展望。此波利基型的DRAM漲價更早，預計推動大廠華邦電本季營運持續向上。

(時報資訊)