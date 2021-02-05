器捐觀念已慢慢受到重視，期望民眾可以一同展現大愛。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣71歲與66歲陳姓兄弟，分別因意外和疾病相繼離世，陳兄生前為回饋社會，簽署器官捐贈同意書，也鼓勵弟弟加入，陳兄離世後，他的眼角膜幫助2名等待移植者重見光明，陳姓兄弟的家屬也將兄弟倆的大體同步捐贈，受惠醫學院的學生，成為地方佳話。

陳兄的兒子表示，爸爸生前長期照顧年邁的奶奶和生病的叔叔，因2位親人皆為低收入戶身分，受到不少社會福利的補助和照顧，心存感激之餘，希望能有機會回饋社會，因此在得知器官捐贈的訊息時，即簽下同意書，同時也與叔叔分享器官捐贈的大愛精神，兄弟倆一同參與。

雖然陳弟最後因疾病關係無法做器官捐贈，但他的大體與哥哥一起捐贈給醫學院，希望可以幫助學生們在醫療路上更加精進。

負責協助此次器官捐贈的大千綜合醫院社工課組長陳煒君表示，不是每位器官捐贈同意者最後都能完成捐贈，因多數都是在最後一刻遭到家人的否定，但陳姓男子在生前不斷地讓家人了解想要器捐的想法及動機，不僅獲得家人的認同，最後也完成他的意願做大愛捐贈，這樣的案例是非常少見的。

陳兒感性地說「想到爸爸的眼角膜幫助兩位受贈者可以重見光明，真的很開心，能為爸爸完成心願，相信他也很開心。」他覺得爸爸是用另種方式展開新生活。受到爸爸的影響，陳兒與其他家人也一同簽署器官捐贈同意書，希望有越來越多人一起加入，幫助等待移植者開啟新的人生。

陳煒君表示，器捐者除了能受惠等候移植者，如果捐贈當下有5等親以內的親屬在等候器官捐贈，且醫學考量也適合，即可優先獲得移植；另外，完成捐贈者若日後有3等親內的家屬需要器官移植，也可優先獲得其他大愛捐贈者捐出的器官。

(中時 )