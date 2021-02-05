以往律師聲請閱卷，總是要親自跑到法院，聲請閱卷的資料後再影印帶回，耗時又不科技，司法院已建置律師單一登入平台「聲請閱卷及複製電子卷證」服務，可於線上直接下載使用，使調閱電子卷證更為便捷。

為節省使用者至現場領取或等待寄送卷證光碟片之勞費、交通費或郵資支出等耗費，司法院1月6日新增「線上交付」領用方式，提供「線上下載」取用電子卷證服務，順利試行完成，使用者於聲請閱卷且繳費後，經書記官確認繳費狀態並核閱電子卷證，即可於線上直接下載使用，使調閱電子卷證更為便捷。

(中時 )