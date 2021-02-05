台股金鼠年今（5）日封關，台積電（2330）及聯發科（2454）半導體雙雄一早攻堅，分別衝上641元及987元，聯發科股價再寫歷史新高、且直逼千元大關，帶領台股加權指數一度蓄勢衝關萬，最高來到15,938點，指數大漲232點；惟隨後雙雄股引發封關前獲利了結賣壓，至11點時指數也一度急速拉回一半，守在15,800點上漲120點附近。

金鼠年封關日，在台美半導體供應鏈合作前景座談會採視訊會議登場的利多激勵下，半導體雙雄領頭大漲，一早上市半導體類股指數衝上427點大漲2.52％，聯詠在獲利傳捷報下攻上漲停，日月光投控也大漲8％，超豐、虹冠電、光罩、敦泰、瑞昱、天鈺、致新等都大漲4～7％之間。

封關日政策作多企圖明顯，台美半導體供應鏈合作前景座談會消息，對半導體股鼓舞大，激勵今天整體表現強勢，其他金融及傳產各類股，今天也多維持榮面，預期今天台股至少將以中長紅作收，為金鼠年封關劃下美好的句點。

(工商 )