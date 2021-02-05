國內新冠肺炎疫情未歇，蔡英文總統今天表示，新的一年疫情挑戰仍然嚴峻，呼籲公務人員要持續穩健推動各項政策，讓臺灣在疫情下守住防線、穩定發展，也期許求新求變，促成公務機關更多的突破及創新。

蔡英文今天接見「109年全國模範公務人員代表」表示，時代在改變，公務人員、公務機關也可以突破過往的認知和想像。她從得獎人的得獎事蹟，看到大家為政府帶來了許多進步和改變。

她舉例，像是來自新北市政府教育局的倪嘉伶科員，不僅克服自身重度聽力障礙，也掌握脈動，推動創客教育等前瞻性政策，讓新北市教育的發展能夠不斷突破創新。

臺中地檢署的施嘉榮檢察事務官，研發出各種程式，除了協助檢察機關快速查緝網路毒品犯罪，也提升業務上的行政效率；疾管署的劉定萍主任，多年來善用創新科技精進疫情分析預測，去年她帶領團隊，快速精準研判國內外疫情風險，提供關鍵的決策資訊。

蔡英文特別向大家介紹總統府的代表董維彬外籍諮議，也就是為她處理英文文件及講稿的Bob。蔡英文指出，董維彬從美國來臺已經35年，熱愛臺灣，盡心盡力和府方人員一起打拚，每天早上7點前就來上班，總是絞盡腦汁要讓英文文稿更精進，並協助總統府的翻譯資料庫制度更加完善，提升業務處理的效能。

她說，新的一年，疫情的挑戰還是很嚴峻，公務人員不能鬆懈，更要持續穩健推動各項政策。無論是數位經濟的轉型、六大核心戰略產業的部署、5G的布建，或是前瞻基礎建設的興建、社會福利制度的推動，以及社會安全網完整的建構，都需要公務同仁一起來努力。期許大家持續求新求變，促成公務機關更多的突破和創新。

(中時 )