南韓演員金寶京（김보경），出道至今20年，推出《白色巨塔》等多部代表作品，不過2010年飽受肝癌所苦，在與病魔纏鬥多年之後，於本月2日不幸病逝，享年44歲，突如其來的噩耗讓粉絲難以置信。

金寶京畢業於首爾藝術大學戲劇學系，2001年以電影《朋友》出道，從影20年以來推出不少膾炙人口的作品，像是電影《Are you ready?》、《婚禮之後》、《奇談》，以及電視劇《學校4》、《白色巨塔》等，精湛演出讓人印象深刻，2007年更以電影《奇談》獲得「畢爾遜青年電影節」優秀女演員獎，雖然出道不久後，就以電影《朋友》闖出知名度，讓她的人氣水漲船高，但其實並不是每部作品都廣為人知，演藝之路也非外界想像中順遂，對此她則是樂觀看待，並強調把握現在擁有的，就是最無比珍貴。

不過去11年來，她一直飽受肝癌所苦，但在與病魔搏鬥過程中，於2012年現身客串演出戲劇《Amore》和《彷彿愛過》，也是她最後一次公開亮相，展現出對演戲的無比熱情，讓所有人對於她的執著欽佩不已。

對抗肝癌多年的金寶京，最後仍是不敵病魔，在本月2日傳出病逝消息，享年44歲，消息曝光後讓粉絲悲傷不已，紛紛留言祝福她一路好走。

(中時新聞網)