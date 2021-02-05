【現場直播】翁立友陷性騷親曝始末 「雞排妹」突闖會場嗆爆?

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

「雞排妹」鄭家純踢館翁立友記者會被請離開，她在記者會外直接開直播，和翁立友隔空開戰，從畫面中看出場面相當混亂，還有嗆聲的聲音，要求鄭家純快點去蒐證，不要出來丟臉。

雞排妹被請出翁立友記者會後，在記者會外直接開直播，場面相當混亂。(圖/ 摘自雞排妹ili鄭家純臉書)

對於本來想直球對決翁立友卻被碰釘子，雞排妹稍早無奈在外面說：「他就是加害人，他的朋友就是加害人，而且他的朋友已經道歉了」，今天雞排妹特別來跟翁立友同場，後來回去想再見翁立友，兩人卻隔一道牆無法對質，令雞排妹十分無奈。

雞排妹更說：「他們一直說他們有影片，為什麼不拿出來，剛剛有播影片嗎？因為他們有的是片段影片，但片段影片可以證明我講的文字的過程都是真的，因為他們怕把影片拿出來，就可以看到他改了歌詞，他對我說要為了我開一間公司，他不敢」。

「雞排妹」鄭家純開直播。(影/ 取自雞排妹ili鄭家純臉書)

「雞排妹」鄭家純日前指控尾牙上，遭到台語歌手翁立友性騷，事件延燒多日越演越烈。翁預計今(5日)午2點現身記者會親自說明，並強調案件已進入司法程序，不接受媒體任何提問。即使記者會僅邀請媒體，雞排妹(4日)深夜臉書反嗆翁所屬的豪記唱片「可以邀請我去嗎?」更烙狠話明天見，究竟她今是否現身會場?也令外界相當好奇。《中時新聞網》粉絲團、YOUTUBE頻道將同步直播，掌握最新消息。

(中時新聞網)