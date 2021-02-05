瑞士專業鐘表品牌TAG Heuer泰格豪雅首度與德國跑車製造商Carrera保時捷聯名推出自動計時腕表，5日透過全球線上發表，包括泰格豪雅執行長Frederic Arnault、保時捷執行董事Detlev von Platen 更同台揭曉首款聯名腕表TAG Heuer Carrera 保時捷自動計時腕表。

而備受矚目的是，這也是LVMH集團主席Bernard Arnault的三子Frederic Arnault去年六月接任泰格豪雅執行長職務以來首款極具話題的聯名新品；預料「強強聯手」有望推升泰格豪雅表款強攻千禧世代族群。

泰格豪雅指出，兩品牌對創新的發展以及對於賽車比賽的重視，在TAG Heuer泰格豪雅和保時捷的歷史上是有跡可循的。而兩品牌皆是家族引領，精確決策以及卓越表現，使TAG Heuer泰格豪雅與保時捷晉升成為各自產業領域的佼佼者。如今雙方強強聯手，將會為品牌合作設下一個嶄新的標竿。

Frederic Arnault表示，現在正是與保時捷締結合作關係的時候，TAG Heuer泰格豪雅和保時捷有著相似的歷史和品牌精神，但更重要的是對於未來有著相同的展望。如同保時捷在本質上都是時代的顛覆者，向來追求卓越的技術以及性能。在密切往來數十年後，TAG Heuer泰格豪雅和保時捷透過跨界聯盟終於有機會正式合作，為熱衷於兩大品牌的消費者及粉絲創造精彩絕倫的體驗和產品。

TAG Heuer泰格豪雅與保時捷之間堅實牢固的關係是建立在世界一流的賽車運動的基礎上，未來幾年，賽車運動將成為全新合作關係的核心，包括泰格豪雅保時捷電動方程式車隊，保時捷在耐力賽事GT車隊與TAG Heuer泰格豪雅有志一同，已為即將到來的國際汽車聯會（FIA）世界耐力錦標賽準備就緒。在未來一年中，也將於10場全球統一規格盃（one-make cup）系列賽事合作，而其中也包括保時捷卡萊拉盃。 除了現實世界的賽車比賽外，TAG Heuer泰格豪雅也參與了保時捷泰格豪雅電競超級盃（Porsche TAG Heuer Esports Supercup），與流行運動高爾夫球和網球等合作。

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