食藥署今日公布，由祥全兄弟貿易有限公司代理的日本維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗沒通過，需要下架回收。根據統計，該藥品已售出4批共90萬顆，需要在3月2日前回收，回收量待統計。若未如期回收，可依《藥事法》處以20-500萬元的罰鍰。

「維克多力膜衣錠」為指示用藥，主要在藥局販售，用於維他命B群缺乏症的治療。該產品問題批號共有4批，分別是T8DS01、T8DS02、T8DS3、T8DS04，目前已售出90萬顆，業者需在3月2日以前完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，根據規定，藥品工廠售出產品後都會有留樣，需要定期針對留樣做檢驗，近期日本公司發現產品的安定性試驗不合格，通知代理商後主動回收。安定性試驗不合格，代表主成分隨時間流逝可能會不足，或是產品放久了產生不純物，影響藥效。

洪國登表示，若業者未依規定如期回收，即涉違反《藥事法》，衛生單位可依同法第80、91條，處以20到500萬元的罰鍰。民眾若持有同批號產品，可回原購買藥局換貨。

(中時 )