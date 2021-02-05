彰警刑大攻破二林不倒會等16處，逮25嫌。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

起獲不法現金471萬元、價值超過500萬的勞力士手表13支，還有上千萬元的賓士等轎車輛悍非法槍械、模擬槍、彈夾和子彈。（吳敏菁攝）

起獲不法現金471萬元、價值超過500萬的勞力士手表13支，還有上千萬元的賓士等轎車輛悍非法槍械、模擬槍、彈夾和子彈。（吳敏菁攝）

橫行彰化二林、溪湖等天道盟不倒會，以暴力討債，還製造假車禍詐領保險金，將被害人撞到昏迷，彰化縣警局刑大掃蕩，攻堅逮捕會長李俊賢和他的左右護法陳啟東、陳啟祥等共25嫌，起獲不法現金471萬元、價值超過500萬的勞力士手表13支，還有上千萬元的賓士等轎車輛悍非法槍械、模擬槍、彈夾和子彈。

黑幫風雲再起，天道盟老大謝運東遭狙殺，當時保鑣兼司機李俊賢創立天道盟不倒會二林分會，並二林分會會長自居，近年來持續在彰化二林、溪湖吸收年輕人作為旗下成員，並在天道盟其他成員公祭場合，以「二林不倒會」作為參加單位；並且得由擔任二林分會的副會長陳啟東等部審核後，才能入該幫派，一旦想脫離，就會遭毆打等暴力，幫派持續吸收成員壯大中。

彰化警分局刑大副隊長楊承璋指出，不倒會二林分會以暴力性手段恐嚇遭放高利貸款或藉勢藉端對被害人恐嚇取財、敲詐勒贖，李俊賢等對被害者誆稱所購得車輛係贓車，再率眾多次向被害者恐嚇取財，到被害者住家潑漆，另教唆旗下成員駕車衝撞被害者親友。

為了取財，李俊賢等還多次與旗下成員共謀，以假車禍、假造車輛失竊等情形，向保險公司詐領保險理賠金，還把被害人撞到昏迷，差點出人命。

彰化縣警局刑大組專案掃蕩，2日彰化地方檢察署檢察官蔡勝浩指揮，兵分多路檢肅拘提首惡天道盟不倒會二林分會會長李俊賢、副會長陳啟東、天道盟不倒會二林分會溪湖分支楊姓副會長和旗下鐘姓成員等計11人到案，執行搜索處所計16處。

警方索扣案證物相當壯觀，有現金465萬元、港幣1萬3000元、高級轎車BENZ 4部、BMW 1部、監視器主機2台、勞力士手錶等13支、天道盟不倒會徽章3個、模擬槍2枝、子彈12顆等相關證物，全案將依違反組織犯罪條例等案移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

(中時 )