1國際遊客 年減72%

2020年5月，聯合國世界旅遊組織預測，旅行限制將在第二季取消，2020年國際遊客數量將下降58%。事實證明，估計過於樂觀。從2020年第四季數據看，全年實際情況接近5月預測時最壞情況，與2019年同期相比，國際遊客下降了72%。由於許多國家和地區在2021年初仍在與病毒抗爭，要重振困境中的旅遊業，可能需要數年時間，尤其是特別依賴國際遊客的地區。

受到疫情衝擊，瑞幸咖啡造假一度導致中概股信任危機。（圖／多維TW提供）

2陸企赴美IPO 去年39家

儘管受到疫情衝擊，瑞幸咖啡造假一度導致中概股信任危機，但2020年中概股赴美上市數量達到39家，僅次於2018年的41家。同時，募集資金總額超過120億美元，創下2014年來新高。不過這股熱潮可能隨著美國眾議院投票通過《外國公司問責法》而停止。目前赴美上市的陸企超過220家，總市值2.2兆美元。由於政策不確定性加大，陸續已有8家公司在香港二次上市。

北京育兒成本 人民幣276萬 。（圖／多維TW提供）

3北京育兒成本 人民幣276萬

由於出生人口形勢愈發嚴峻，中國大陸「開放三胎」的呼聲不斷。不過，高昂的育兒成本是生育意願降低的要因。從產前檢查開始，到孩子出生上學，成長的任何階段，父母都要承擔大量的開銷。粗略計算，從孕期到孩子高中畢業，大約需要花掉人民幣70萬元，其中超過一半的金額都用在教育支出上。據蘇寧金融研究院測算，中國育兒成本最高的10個城市中，一線城市育兒成本均超過人民幣200萬元。在北京則要276萬元。

聯想PC出貨量 穩居第1。（圖／多維TW提供）

4聯想PC出貨量 穩居第1

最新個人電腦（PC）出貨統計，在疫情的遠距辦公等需求帶動下，PC出貨動能不減反增。2020年第4季全球PC總出貨量為7,939.2萬台，較上年同期成長10.7%。2020年PC總出貨達到2.75億台，成長4.8%，是10年來最大增幅。其中，陸廠聯想穩居PC龍頭，台廠宏碁、華碩分別成長10.3%、13.7%，表現不俗。

全球戰機數 台灣第10。（圖／多維TW提供）

全球戰機數 台灣第10。（圖／多維TW提供）

全球戰機數 台灣第10。（圖／多維TW提供）

5全球戰機數 台灣第10

根據英國航空雜誌《國際航空》近期公佈的「2021年世界空軍」報告指出，全球作戰機數量，包含戰鬥機、攻擊機、轟炸機等統計，美國與中國大陸擁有的戰機位居前兩名，分別佔全球19%與11%。其中，台灣排名全球第10，包括F-16A/V戰鬥機113架、F-CK-1C（經國號）103架、幻象2000-5戰機46架等，但該份報告尚未計入台灣已訂購或升級中的66架F-16V。

陸創業板漲65% 領先全球。（圖／多維TW提供）

陸創業板漲65% 領先全球。（圖／多維TW提供）

6陸創業板漲65% 領先全球

無論是國際原油大跌、新冠疫情全球大流行、美股多次熔斷，還是新證券法的實施、創業板註冊制的實施，都對大陸A股市場形成了不小的衝擊。不過綜觀2020年全球主要股指表現，A股創業板指數悄然登上漲幅首位，全年漲幅達64.96%。從新股募資額來看，A股也創下近十年來新高，全年上市新股累計募資規模高達人民幣4,700億元。

《多維TW》月刊063期

(中時新聞網)