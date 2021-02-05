為了避免新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心去年底要求居家檢疫應採「一人一戶」，勞動部近日修正「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」指出，配合疫情中心一人一戶規定，如由產業類雇主在外自行尋覓的居家檢疫地點，應配獨立衛浴、不能與其他人混居；但若選擇防疫旅館，則不用再透過勞動部勾稽。

據統計，目前選擇防疫旅館的產業類移工約有8成。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，配合指揮中心提及居家檢疫場所應一人一戶規定，明定移工居家檢疫應要配備獨立衛浴、不能有居家檢疫者混住；也配合「居家隔離居家檢疫者廢棄物處理方式」，明定垃圾處置方式。

蘇裕國提及，目前各防疫旅館已符合疫情指揮中心相關規定，因此若雇主選擇住在防疫旅館不用再重覆檢核。

檢疫計畫書提及，若雇主違反相關規定，可依就業服務法處30萬元至150萬元罰鍰，並廢止招募許可；若仲介違反相關規定，可以就業服務法最重處30萬元至150萬元罰鍰；若移工違反檢疫規定，則可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處6萬元至30萬元罰鍰。

(中時 )