國民黨團總召費鴻泰。（趙婉淳攝）

外交部昨天宣布於蓋亞那設立「台灣辦事處」，但今天蓋亞那突然終止該協議。對此，國民黨團總召費鴻泰提醒蔡英文總統，外交應務實，不要拿人民的錢做大內宣；國民黨團書記長鄭麗文指出，這也凸顯台灣幾十年來在外交上的艱困，蔡政府應收起美國前總統川普時代那樣沾沾自喜的態度，重新嚴肅面對新的國際局面。

對於在蓋亞那設立辦事處的計畫，不到一天就夭折，國民黨團總召費鴻泰首先肯定外交部同仁的努力，也對大陸的指指點點感到遺憾，不過，他對蓋亞那外交部長陶德昨稱不承認台灣為獨立國家的說法感到奇怪，當我們伸出友誼之手，卻換來如此沒有同理心的話。

費鴻泰表示，外交資源有限，回想在李登輝時代，花了百億台幣和馬其頓建立短暫的外交，這兩年也花了不少錢和非洲的索馬利蘭建立關係，結果只是空殼，此次原規劃在蓋亞那設辦事處，相信也花了不少錢，但對方又馬上說行動終止，奉勸蔡英文，外交應該務實，而不是拿人民的錢來做大內宣。

國民黨團書記長鄭麗文說，過去蔡政府剛好遇到川普政府，所以有非常跳tone的特殊支持，但今天回到整個國際秩序或兩岸關係上長期以來的狀態，這狀態就提醒蔡政府不能夠再大意、太天真，也不要以為中南美洲是美國的後院，所以中共就會比較收斂約束。

鄭麗文表示，事實上在蔡英文上任後，看到中南美洲的友邦陸續跟我們斷交，這其實就是一個非常重大的警訊。換句話說，光靠美國撐腰是不夠的，蔡英文一定要拿出更大的智慧來面對兩岸關係，拜登上台之後，其實也在敦促兩岸要直接進行對話。

鄭麗文指出，現在兩岸關係急凍，甚至於對立的狀況下，很難開啓對話，未來不管是在外交上，或者面對共機繞台的局勢，都是非常險峻的。因此此事除了譴責中共，應該要實質全面檢討，如何提出新的外交戰略，在拜登上台後，新的兩岸局勢、新的國際局勢要有新的做法。

鄭麗文也說，總統府對此事也嚴重誤判局勢，但在此刻中華民國受到羞辱，身為國家的一份子，也感到非常的受傷、難過，她重申，蔡政府要重新理解國際局勢、兩岸關係，重新檢討並提出新的戰略做法，否則只會節節敗退。

(中時 )