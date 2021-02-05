2021年的春節馬上就要到了，近期有許多家庭開始大掃除，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，掃除過程其實有許多禁忌，包含打掃順序、春聯貼法都有所講究，要注意避免，才能達到除舊佈新、掃去穢氣的目的，迎接財神、福神，新的一年更順利。

▍1.從裡往外打掃

大掃除建議要挑選吉利的日子，並注意打掃順序，絕不能雜亂無章地打掃。打掃屋子要從裡往外，這樣才能將家裡的霉運、穢氣全都清掃出去。打掃的時候還要注意家中角落，因為這裡是最容易堆積灰塵的地方，否則就會影響家中成員的健康運。

▍2.冰箱、米缸不能空

冰箱和米缸的基本用途是儲存食物，關係著家中的三餐飲食。一般來說，只有缺乏人氣或家運不旺的家庭，才會有空蕩蕩的冰箱和米缸。所以，過年期間要適當地整理並補滿冰箱和米缸，可代表家裡來年能衣食無憂，錢財滿滿。

▍3.不可隨意撕春聯

雖說春聯我們每年都會更換，但在年前大掃除的時候，如果沒有及時更換新的春聯，就盡量不要隨隨便便把往期的舊春聯撕扯下來，否則就會觸犯財神，讓家中的財氣流失。也不要把往年的舊春聯一直留到春節後繼續使用，「舊的不去，新的不來」，新舊春聯的正常更換，才有利於家中的財運，給家裡帶來吉祥之氣。

▍4.不宜大興土木

為了讓家中在過年有著更為溫馨的環境，有些家庭可能會選擇在年前進行一些小小的裝修，例如重新粉刷牆面，但年關將近，家裡應盡量避免鑽牆、動土等工程，這樣才能避免因家中財位的改動，而遇到凶煞不吉情況的發生。所以，如果要裝潢，一定要在年前一周把房子整理好。

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(中時新聞網)