「雞排妹」鄭家純最近火力全開，先是公開遭翁立友伸鹹豬手，昨(4日)又脫口被曾國城壓胸，曾國城致歉後，今翁立友也將現身。PTT網友挖出雞排妹去年10月受訪，承認在演藝圈多年其實沒什麼藝人朋友，沈玉琳曾聽到她名字秒打槍同台，雞排妹過去還跟王思佳傳心結，對方拍戲時她在一旁脫序擺鬼臉。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

27歲雞排妹因代言雞排店宣傳影片，2012年起走紅，早年她常語出驚人，看了劉香慈寫真集評論無聊，譏笑嫩模孫旗想紅想瘋。2013年她與王思佳、小蠻等人演出吳宗憲首部監製的網路劇《光環之后》，與王思佳傳出勾心鬥角，周刊更爆出王思佳拍戲時，雞排妹在一旁扮鬼臉，被拍到脫序四連拍，挑釁意味濃厚。

雞排妹爆過去被沈玉琳打槍同台。（圖／中時資料照片）

近日，雞排妹自曝主持尾牙時遇到廠商和歌手性騷擾，她點名廠商身分後，又認歌手就是翁立友，男方近日發聲明支持雞排妹提告，雞排妹這方則因先前訴訟不舒服的經驗挑明不願提告，昨則加碼爆出曾在節目上被曾國城壓胸，使不少網友開始盤點雞排妹參加過的節目與活動，一一點名接下來可能會被爆性騷擾的目標。

PTT網友發現，去年10月雞排妹上《我是救星》，透露自己從小就是老師眼中特立獨行的人物，她覺得自己叛逆的性格大概從小就開始養成，自認抗壓性很高，不在乎別人評論，也不擔心演藝圈沒朋友，更點出有次公關公司安排她和沈玉琳同台，但對方一聽到她的名字就拒絕，網友挖出過去沈玉琳常在節目開女星玩笑，回應：「沈玉琳真先知，要是對雞排這樣玩不被告死才怪」、「閱人無數的製作人」、「玉琳哥能在業界走跳這麼久不翻車，你以為他瞎的？」、「太聰明了，沈的風格一定被喊性騷擾」。

(中時新聞網)