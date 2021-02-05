蓋亞那終止與台灣設置辦公室的協議，民進黨今天表示遺憾，痛批中國霸道、低級的「戰狼外交」再現，也對這樣國際惡霸的行徑，表達嚴正的抗議與譴責。呼籲台灣不分朝野、不分黨派，應齊心同聲來譴責，也呼籲世界民主各國，必須正視中國邪惡的本質以及國際惡霸的行徑。

民進黨發言人劉康彥指出，原本台灣與蓋亞那達成協議，要在蓋亞那首都喬治城設立「台灣辦公室」，但很遺憾的，我們看到中國再次伸出政治黑手，施壓蓋亞那政府，導致「台灣辦公室」被迫終止設立，面對中國這樣國際惡霸的行徑，民進黨要表達嚴正的抗議與譴責。

他根據媒體報導指出，蓋亞那政府所以終止與台灣設置辦公室的協議，最主要的原因，就是中國以停止已經承諾援助的疫苗及醫療支援作為威脅，甚至傳出中國在蓋亞那的外交人員直接跑到蓋亞那外交部長辦公室，要求對方發表正式聲明，撤銷與台灣的協議，緊盯蓋亞那外交部擬定正式聲明並發佈之後，相關人員才滿意地離開。

他說，看到中國政府不斷以惡霸欺壓的行徑，製造國際孤立台灣的作法，對照習近平日前在世界經濟論壇的說法：「反對恃強凌弱，不能比誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」，這樣的說法是多麽的諷刺，不但狠狠打臉習近平，也更加凸顯中國始終不改其邪惡的本質。

對於中國以他國人民生命健康作為威脅，強逼蓋亞那與台灣終止協議，劉康彥強調，這種惡霸的行為，台灣應該不分朝野、不分黨派，應齊心同聲來譴責，也呼籲世界民主各國，必須正視中國邪惡的本質以及國際惡霸的行徑。

(中時 )