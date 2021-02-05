「跟了我17年。」一名蔡姓女網友於臉書社團分享，身體某個部位的皮膚表層有一個小黑點，乍看之下宛如一顆黑痣，但她卻表示該黑點其實是以前不慎插入的「鉛筆筆芯」，貼文曝光後，卻意外引發網友曬出自己身上的「筆芯」，意外蓋起「筆芯樓」。

原PO日前於臉書《爆廢公社二館》分享一張照片，只見白皙的皮膚下有一小黑點，她表示這其實是17年前不慎插入的鉛筆筆芯，當年並沒有將其取出，隨著時間過去，已被皮膚包覆，乍看之下以為是黑痣，她笑說「如今它要邁入18歲了，我的筆芯應該有資格來個成年趴」。

本以為的案例是特殊狀況，沒想到上千網友紛紛分享自己的筆芯插進去的經驗，「我也有一個在大腿，也是筆芯…跟了10幾年，後來不見了」、「我的在眼角跟了30幾年終於雷射打掉了」、「小時候覺得刺青很帥，拿筆戳自己看看，結果斷在裡面」、「國小的時候跟同學打架，結果對方拿筆鉛筆攻擊，結果就插進去」、「以前都拿筆芯當作針筒玩打針遊戲，橡皮擦是棉花」。

另外，不少人也表示，當年筆芯插入時，「我把他硬摳破皮摳掉了」、「我之前也插進下巴，媽帶我去給醫生看拔掉了」、「以前插進去的時候，好擔心會發炎，所以就忍痛用指甲刀把肉剪開取出，現在想想真的好瘋狂」、「小時拿鉛筆刺自己大腿，結果就一團黑黑的，曾經有想過拿美工刀割開」、「我是插在大姆指弄不出來，也不敢跟家人說，又聽說鉛有毒，真的很怕自己中毒死去，忍痛用美工刀挖出來。」

(中時新聞網)