台灣受惠半導體市場持續暢旺，台積電等半導體大廠積極擴充產能，109年半導體設備產值可望達650億元，連續9年創新高。

經濟部統計處表示，隨5G、物聯網及高效能運算等新興科技應用快速拓展，半導體市場持續暢旺，為因應此波需求，半導體大廠積極擴充產能，加上政府積極推動國內半導體設備及零組件產業升級，以及企業建構在地採購供應鏈吸引國際大廠在台投資建廠，帶動我國半導體設備產值自101年起連續8年正成長，期間於106年和108年分別突破500億元和600億元規模；109年1至11月產值已來到594億元，年增9.5%，預期109年全年產值可達650億元以上，續創佳績。

生產設備及零件係主要成長貢獻來源，國產半導體設備包含生產、檢測兩大類，其中以生產設備及零件占大宗，主要供應國內市場為主，內銷比重約占7成，近年生產設備廠商積極投入研發製造，持續接獲國內大廠訂單，產值自101年起連續8年二位數成長，占整體產值比重亦逐年攀升，108年已達75%，為我國半導體設備產值連年成長之主要貢獻來源，109年1-11月產值續增15%；另檢測設備及零件內外銷市場比重約占各半，隨國內半導體廠擴建產能需求熱絡，109年1-11月內銷產值成長11%，內銷比重突破6成。

此外，新加坡、美國及馬來西亞為109年半導體設備出口成長之主要貢獻：依據海關進出口統計，109年我國半導體設備出口值(不含復出口)為15億美元，年增29.0%，其中以中國大陸為最大外銷市場(占44%)，出口金額約7億美元，年增3.7%，其次依序為新加坡(占18%)、美國(占14.4%)及馬來西亞(占6.9%)，分別年增89.5%、53.9%及67.3%，三者合計對出口成長貢獻達21.1個百分點，為109年出口成長之主要貢獻來源。

日本、美國、荷蘭為我國半導體設備主要進口來源。根據國際半導體產業協會(SEMI)統計，109年全球半導體製造設備銷售金額將創下689億美元的新紀錄，其中我國為全球第二大的設備需求市場。據海關統計，除108年因進口高單價之晶片微影設備，荷蘭躍升為最大進口國外，日本及美國向為我國主要半導體設備進口來源，109年我國半導體設備進口值(不含復進口)為230億美元，年減1.1%，其中自日本進口55億美元占23.7%居首，自美國進口占22.2%居次，自荷蘭進口占21.7%居第三。

(時報資訊)