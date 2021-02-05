隔夜美股大反彈，激勵5日股市走高。同時，日企財報屢傳佳音，與美國1.9兆美元紓困案過關可期下，也是日經大漲主要兩大推手。日經225指數早盤收28,730.97點，上漲389.02點，漲幅1.37%。東證股價指數早盤暫收1,886.81點，上漲21.69點，漲幅1.16%。

4日美股又傳出創下收盤新高，因為執政的民主黨打算強行通過拜登所提出的1.9兆美元紓困案。

三井住友DS資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)表示，美國若推出金額更巨大的紓困案對全球經濟再造有利，而且市場已有樂觀投資人提早介入景氣題材相關標的。甚至在日本還沒有開打疫苗前，之前被疫情打趴到地的雞蛋水餃股，也有人在提早布局。

汽車族群表現突出，領漲日經指數。其中，馬自達（Mazda Motor）表示財測虧損可望收斂，股價一度暴漲18.52％。同時，帶動三菱汽車(Mitsubishi Motor)漲13.78％，速霸陸(Subaru)也漲8.8％。

NTT Data大漲9.66％，因野村證券（Nomura Securities）上修目標價從1,560日圓至1,960日圓。

鐵路相關業者續漲，其中東海旅客鐵道(Central Japan Railway)漲4.0％，西日本旅客鐵道 (West Japan Railway)漲3.94％。

武田製藥（Takeda Pharmaceutical）小漲0.46％，公司公布最新財報中，財年前九個月的獲利可年增一倍以上。

東京製鋼（Tokyo Rope）漲7.69％，日本製鐵（Nippon Steel）正在進行的增持東京製鋼計畫出現對手，因市場有家鋼鐵業者也正大量買進東京製鋼股票。

日本亞洲集團（Japan Asia Group）漲6.9％，因市場有維權基金也想要買這家已同意被凱雷集團（Carlyle Group）收購，目前在經營能源與環保業務的公司。

(時報資訊)