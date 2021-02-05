IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)山鶯廠火警有驚無險，由於失火的S1廠尚未恢復生產，初估無重大損失、對營運現況無影響。昨（4）日股價急跌7.3％後明顯收斂，終場僅下跌2.55％，今（5）日持平開出後震盪走揚5.47％至88.7元，早盤維持逾4.5％漲幅。

至於昨日因欣興火警訊息而強彈的南電(8046)、景碩(3189)走勢則明顯分歧，南電開高震盪後向上攻堅，勁揚7.87％至274元，早盤維持逾5％漲幅。昨日自跌逾3％強彈收紅3.67％的景碩則再度轉弱，開低後走跌3.05％至79.5元，早盤維持逾1.5％跌幅。

欣興山鶯廠S1廠房去年10月28日發生火災，迄今尚未恢復生產，昨（4）日中午疑因工人於2樓拆卸停工生產線機台時不慎再度失火，火勢延燒2500平方公尺，桃園市消防隊耗時11小時、直至晚間11點才完全撲滅，所幸無人傷亡。詳細起火原因及損失有待調查。

投顧法人認為，欣興山鶯廠此次失火為仍在復原中的S1廠，對欣興營運現況無影響。惟S1廠已開始進行復原，原先預計年底重進設備、明年完全恢復，目前需再次觀察復原時間是否因二度遭逢祝融影響而略為延後。

由於欣興山鶯廠去年10月底火災影響晶片尺寸覆晶封裝（FCCSP）及部分打線晶片尺寸封裝（CSP）BT載板，使同業景碩及南電受惠轉單及價格調漲效應，投顧法人預期上半年受惠度有機會提升，由於加價20～30％的轉單成本，使欣興未來恐面臨主要客戶價格壓力。

整體而言，投顧法人認為欣興目前ABF載板稼動率仍維持滿載，惟產能受限使營收成長有限，且與客戶為長期合作關係不易調整報價，今年受折舊及費用影響性偏高，維持「中立」評等、目標價85元不變。

(時報資訊)