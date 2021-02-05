民進黨籍前立委高志鵬被控於2006年間介入國有財產局市場租價承購案，且收受50萬元政治獻金，遭台中高分院判刑4年6月確定，他並於2019年1月入監服刑，至今服刑達756天，因在八德外役監表現良好，獲法務部核准假釋，台中高分檢4日向台中高分院申請假釋中付保護管束裁定，最快高志鵬8日可出監。

台中高分檢指出，八德外役監認為高志鵬表現良好，符合假釋規定，日前獄方報請法務部矯正屬假釋審查委員會核准，因假釋中需付保護管束，台中高分檢接獲通知後昨向高分院申請保護管束裁定，目前進行書面審查。

高分院若審查通過，最快將於下周一裁定，並由高分檢開立保護管束命令，傳給八德外役監放人，預計可縮短其刑期188天。

2006年間，東豐閣公司向國有財產局申請續租一處非公有市場用地未獲同意，該公司即請高志鵬的助理姚昇志、請託高遊說國有財產局，而經高志鵬介入後，該筆土地於隔年獲同意續租給東豐閣公司，該公司並交付200萬元給姚昇志，其中50萬則由姚以政治獻金名義轉交給另名國會助理，款項並登載在高志鵬收受捐款項目內，高志鵬因此被依貪汙罪判刑4年6月、褫奪公權4年，姚則被判1年4月、褫奪公權2年。

(中時 )