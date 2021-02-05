前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風暴請辭，隨後，丁允恭妻子 C女隨即曬出婚戒宣示兩人已結婚，力挺丁允恭到底。未料，《鏡周刊》4日曝光Y女控訴丁允恭逼迫拍攝性愛影片，C女晚間公布丁允恭與Y女的對話紀錄打臉對方，將對鏡周刊和Y女提告，對此，鏡週刊撰文記者發出聲明強調，尊重C女提告權利，同時期盼在法庭上透過證據與法律還他清白。

C女在臉書發文表示，Y女在監察院的筆錄中「公然抹黑我老公『強拍』她私密影片，讓記者可以將公開筆錄內容變成『事實』。因為監察院高尚的『獨立審查』，我們無能為力，完全無救濟之道，這難道就是國家的正義」？

針對Y女指控遭逼性愛影片，C女反擊表示「身為丁允恭的妻子，也未曾看過相關之影片」，因為丁允恭知道兩人兩情相悅拍攝之私密影片不能公開。之所以得知有Y女「親自掌鏡」的影片，是9月份報導出刊前一晚，接到多位同業的電話，Y女曾在某立委餐敘上，宣稱要出一條大新聞，接著更拿出丁允恭的性愛照。

鏡週刊記者聲明全文。（播攝自當事人臉書）

鏡週刊記者聲明全文。（播攝自當事人臉書）

據看過照片的同業向 C女表示，照片上「Y女雙腿私密處夾著丁允恭頭」，此舉除了證明Y女親自掌鏡、更證明Y女將與丁允恭的性愛照提供予媒體散播，因此她和丁允恭「將對Y女及該記者提告」。

針對C女喊告，鏡週刊記者今發出聲明表示，對於去年9月9日刊出的「要女友穿網襪局長室做愛 丁允恭訂婚後劈四女逼墮胎」報導，內容均有所本，不僅採訪Y女內容全程均有錄音，且本刊於同年9月4日出刊前，曾當面向丁允恭前發言人詢問回應，也全程均有錄音，可昭公信，而近日監察院公開之彈劾案文、調查報告均證實報導內容屬實，不解C女點名本人「不斷偏頗、扭曲事實的報導」所指為何。

至於C提及的「還有私下各種不堪行為、放話恐嚇」，並未提供任何足以佐證之證據，尤其去年9月報導出刊後，記者與丁允恭前發言人、C女均無任何往來、言詞互動，對此不可承受之指控實感疑惑，絕不可能濫用第四權做C女所謂的「不堪行為、放話恐嚇」，對此無的放矢、誹謗本人聲譽的指控，亦將與律師研究是否提告。

鏡週刊記者聲明中提及，他從未持有任何丁允恭與Y女的性愛私密照片或影片，更無從散布，C女指控他去年9月報導出刊前一晚在與立委餐敘中的相關描述與事實不符。C女並不在餐敘現場，卻引用匿名同業說法進行不實控訴還揚言提告，除深感遺憾，亦尊重C女提告權利，同樣期盼在法庭上透過證據和法律還我清白。

(中時新聞網)