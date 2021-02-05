今年春節假期自2月10日至16日共7天，新北市交通局今表示，行經九份、烏來等觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班，鼓勵民眾多利用大眾運輸走春出遊，此外新北市市區公車配合中央公告，並已通知公車業者宣導車上禁止飲食，也請民眾自律，一同落實防疫。

交通局表示，今年春節連假為期7天，新北市境內的平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等觀光風景區將湧入大量出遊人潮，交通局已協調客運業者視人潮情形機動增班、加派車輛疏運，鼓勵民眾多利用大眾運輸。

另外，其他各路線公車則調整為例假日發車班次，建議民眾出門前可先上網查詢公車動態資訊。新巴士部分，除了三峽區、平溪區、雙溪區等3個行政區的新巴士於春節連假期間照常營運外，其餘行政區則部分班次或全面停駛，民眾可詳閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息。

運輸管理科科長林詩欽指出，除了觀光風景區公車路線機動增班，新北市其他各路線公車則調整為例假日發車班次；另外，捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等接駁路線班次，於除夕（11日）和大年初一（12日）依假日班次減半行駛，班距最長2倍，提醒轉乘民眾注意，可上新北市政府交通局大台北公車動態資訊查詢，也可利用站牌標註各客運場站電話查詢。

此外，因應新冠肺炎疫情，交通部公告2月1日起，高鐵、台鐵、公路客運、船舶及航空器運具內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，新北市市區公車配合中央公告跟進實施，並已通知市區公車業者，配合宣導車上禁止飲食。

交通局表示，因應現在疫情嚴重，為避免乘客在車上飲食，脫掉口罩造成防疫缺口，交通局已通知公車業者要求駕駛加強勸導，並於車上張貼公告禁止飲食，倘勸導不聽者，將通知警方到場處理，另依《傳染病防治法》規定，違者最高可罰1萬5000元。

(中時 )