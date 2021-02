澳洲去年12月與全年貿易數據拜中國大陸無法停止進口鐵礦之賜,未受北京當局發動的各種貿易制裁影響,依然亮眼使聯邦政府對華態度更加從容。但鐵礦之外各行業面臨的收益大減、裁員壓力並非進出口貿易數字能完全呈現,業者多半仍希望中澳關係走出低股,其中葡萄酒業者就是最急切的一群。雖然英國出現搶購澳洲酒風潮,卻完全補不上失去大陸市場帶來虧損,更有專家指出,制裁期限恐從春節後延長到中秋節後。

大陸由去年11月28日起,已加徵保證金形式對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施,各公司保證金比率為商品價格107.1%到212.1%不等,12月10日商務部又公告加徵6.3%或6.4%反補貼稅,儘管傾銷行為調查仍在進行中,卻沒有多少澳洲葡萄酒商抱有結果會逆轉的期待。事實上,在陸方兩記重手和民間反應不佳下,大部分大陸商都已經暫停進口澳洲葡萄酒。

BBC(英國廣播公司)昨(4)日以「英國人搶購沒送去中國的澳洲葡萄酒」(Brits snap up Australian wine that didn't go to China)為題,指出自中國加稅後,澳洲葡萄酒在英國銷售額增加29%,不過也平衡地採用英國葡萄酒代理商說法,英國脫離歐盟可能比起中澳貿易爭端,更是澳洲葡萄酒變得更受歡迎原因,因為法國、西班牙、義大利等國的葡萄酒開始漲價。

酒類消息網站just-drinks評論員洛許(Chris Losh)引述大陸政界消息靈通人士說法,指陸方最初計畫是制裁澳洲葡萄酒到農曆春節後,這種剝奪澳洲葡萄酒年度最重要銷售期的方式,雖然對酒商而言是會痛苦、會因為錯過惋惜,卻是可恢復的。

但是消息人士指出,由於澳洲與日本即將簽署防衛協議,讓北京當局覺得深受刺激,因此現有保證金、反補貼稅至少會延續到今年9月下旬的中秋節檔期。洛許還指出,受害的不只澳洲葡萄酒業者上億澳元損失,葡萄農、大宗貨物商也叫苦連天,因為有許多葡萄是按早已簽訂的年度合約供應,而各酒廠由於需求重估,葡萄榨汁後都不敢輕易啟動釀造程序。

洛許指出,部分散裝酒商受影響比較小,因為北歐超市仍然會搶購,但高端市場和大酒廠可就沒那麼好運,因為英國市場的成長在其他地區並沒有看到類似跡象。即使中國停止加稅,重啟市場後澳洲酒的品牌形象是否能重新建立也不無疑問,而多年來澳洲酒商都是依賴大陸市場的飛躍式發展來克服商業模式上的弱點。

由於大陸是去年底才開始制裁,因此2020年澳洲葡萄酒對中國大陸出口額仍有11.5億澳元,但9、10月還有每月2億澳元水準,到12月幾乎已經降到零,若是制裁持續9個月,其中還包含春、秋節2大重要檔期,後果會相當慘重,而第2大市場英國在12月額度雖然上升29%,全年下來4.65億澳元,還不到中國大陸一半,再考慮人口量體,不需要多好的算術能力也可得知,不可能彌補損失。

澳洲鼓勵業者重返中國崛起前的市場,包括英國、美國、加拿大、德國,但在全球範圍推廣澳洲散裝葡萄酒的Ciatti Australia董事泰德曼(Matthew Tydeman)說:「我們必須嘗試重新進攻這些市場,可是也必須意識到,我們正與智利、西班牙、阿根廷價格競爭,他們的酒都比我們的便宜很多。結果就是澳洲葡萄酒生產商會開始看到酒跟葡萄價格一起崩跌。目前白酒似乎比紅酒更抗跌一點。」

澳洲葡萄與葡萄酒(Australian Grape and Wine)執行長巴泰蓮妮(Tony Battaglene)也說:「散裝酒很重要,也是很好的小收入來源,但無法完全取代瓶裝葡萄酒。我對短期內關稅降低並不樂觀,從我與外務貿易部的討論中,他們也說看不到任何緩和的跡象。」

