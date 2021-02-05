據內政部最新資料，去年全台住宅開工量133,909宅，年增幅15.4%，創統計以來12年新高，總樓地板面積也有11.6%年增幅，六都住宅開工宅數僅台北市下滑6.2%，其他五都全數成長，其中台南市年增46.3%最多。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，房市在2016年落底，隔年交易反彈，市場信心逐年回溫，去年市場資金動能強勁，且利率維持低檔，讓市場供給量劇增。

綜觀六都住宅開工量，去年宅數增幅最大為台南市，共12,813宅、年增46.3%，其樓地板面積也有45.5%增幅，而供給量最大的都會區是台中市，去年開工量31,017宅，佔全國開工宅數23.2%，台中市的樓地板面積也佔全國24.5%，新屋供給量驚人。至於其他四都，桃園市去年開工量宅數19,678宅、年增幅36.6%，宅數增幅為六都第二高，新北市22,115宅、年增14.0%，高雄市18,415宅、年增8.5%，而台北市是唯一開工量下滑的都會區，去年9,838宅、年減6.2%。

郎美囡表示，去年房市交易熱絡，推升建商及投資人信心，故供給量大增，且危老重建速度加快，也挹注部分開工量，台南市雖然去年買賣移轉增加有限，不過南科、重劃區、交通建設等話題紅火，讓建商推案連連，台中市挾帶人口紅利及產業鏈布局議題，各重劃區新案林立，而台北市素地稀少，多數須以都更或危老整合開發，因此開工量維持低檔。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，各區開工量暴增，顯見未來區域賣壓可能增加，且政府打炒房決心不變，今年首月已反應市場買氣降溫，提醒購屋人應多方觀察市況變化，確實掌握價格走勢，避免買到套到。

(時報資訊)