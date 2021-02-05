台股今日將封關，電子權值軍團士氣如虹，拉抬大盤開高近百點後，一路向上挺進，近10:30來到15938.09高位，各大類股漲多跌少，半導體族群更在台積電(2330)、聯電(2303)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、聯發科(2454)等攜手於高檔坐鎮，聯詠(3034)、日月光投控(3711)、天鈺(4961)等強勢衝鋒下，類指強漲近1.9%，扮演今日多頭總司令，助攻台股可望於金鼠年漂亮封關。

聯詠去年每股大賺19.42元，創新高，直逼兩個股本，加上有大股東聯電為產能撐腰，獲外資喊價千元，並看好今明年獲利表現，今日股價開盤不到10分鐘即攻上漲停479元鎖死。天鈺(4961)1月合併營收13.92億元創新高，年增達102.22％，加上有鴻海集團的夏普8吋晶圓代工廠撐腰產能，近期股價節節高升，今日盤中最高衝上168元，改寫新天價。日月光投控去年第四季及全年業績亮麗，今年首季及全年營運展望仍樂觀，獲多家外資喊進，目標價區間110～145元，今日開盤直登百元，盤中放量飆升106元，漲幅維持在8％以上，率超豐(2441)等封測族群助攻大盤。華邦電受惠DRAM需求旺、價格俏，今年以來外資偏多操作，累計買超達53,934張，今日人氣噴發，午間成交量已突破23萬大張，股價則穩漲約1.5%。

據IDC全球半導體應用預測報告，2020年全球半導體營收達4,420億美元，年成長5.4％，而DRAM和NAND市場在2020年也分別成長了4％和32.9％。IDC預測，隨著疫苗的普及以及經濟開始開放並逐步復甦，2021年半導體市場將達到4760億美元，可望年增7.7％。分析師指出，未來市場復甦程度將取決於政府的刺激計劃對全球經濟穩定效果，以及疫苗普及後市場的改變。

(時報資訊)