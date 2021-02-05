從2017年中起短短3年，解放軍就有8艘新型055型飛彈驅逐艦下水。而從1992年以來，美國海軍就沒有1艘巡洋艦下水。幾十年來，美國人數度嘗試要推出新巡洋艦專案，但都沒有成功。

《富比士》（Forbes）雜誌網4日指出，全球名列前茅的艦隊差異與日俱增。一方在設法打造龐大的重型軍艦，另一方則拚命想要提高產量。美國無疑有全球最強大的海軍，但為何造不出巡洋艦？答案在於，它當然造得出，但長久以來，它選擇不要打造。

美國有22艘提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦，而最新的一艘是1985年下水。9,800噸的提康德羅加級巡洋艦並不是美國艦隊中最大的水面戰艦，最有份量的，還是3艘重達15,900噸的朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦。然而，提康德羅加級巡洋艦卻能發射最多飛彈。

每艘提康德羅加級巡洋艦有122個垂直發射單元，能發射防空飛彈和巡弋飛彈。相對的，朱瓦特級驅逐艦只有80個發射單元。而阿利伯克級（Arleigh Burke Class）Flight IIA構型神盾驅逐艦1艘排水量約9,500噸，號稱有96個發射單元。

(中時新聞網)