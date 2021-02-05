聯姻嘉里物流？順豐：籌畫入股一家公司 12:412021/02/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 順豐控股5日公告，為了進一步提升綜合物流解決方案能力，籌畫收購一家公司的部分股權。 鑒於該事項存在重大不確定性，公司股票自2月5日起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。股票停牌期間，公司繼續推進該事項，並根據事項進展情況履行資訊披露義務。 外電早前引述知情人士表示，順豐正在洽談收購嘉里物流。 《其他股》無懼政變 億豐：緬甸廠投資計畫不變 「華夏心 手繪情」2／22再度登場展現設計力 (工商 ) #事項 #嘉里物流 #順豐 #籌畫 #收購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐原中正公園「年近半百」 美樂地計畫施回春術 14:292021/02/05 寶島 權證星光大道－兆豐證券 友達 啟動雙軸轉型 04:102021/02/05 證券．權證 張書豪缺元配黃嘉千嚷代勞 04:102021/02/05 娛樂新聞 不忘世上艱苦人 警、義警、里長歲末齊送暖 12:562021/02/05 寶島 台灣權王－法人按讚 順達欣銓權證吸睛 04:102021/02/05 證券．權證 台中東豐快 二階環評通過 04:102021/02/05 產業．科技 《鋼鐵股》豐興1月每股賺0.49元 Q1急單效應持續 10:002021/02/05 財經 國營事業、公股行庫 人事將搬風 04:102021/02/05 政治要聞 東豐快二階環評通過 拚2026年完工 04:102021/02/05 地方新聞 新潤翡麗 林口A7捷運氧生宅 04:102021/02/04 產業特刊 嘉里物流今停牌 傳順豐入股 11:362021/02/05 財經 財經熱門新聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 飛安零容忍 全國航空業總工會等反對民航局降飛安標準 - 財經 - 工商 「彈性工作八小時」 35歲吳宜昇拼出430萬年薪！ - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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