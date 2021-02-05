順豐控股5日公告，為了進一步提升綜合物流解決方案能力，籌畫收購一家公司的部分股權。

鑒於該事項存在重大不確定性，公司股票自2月5日起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。股票停牌期間，公司繼續推進該事項，並根據事項進展情況履行資訊披露義務。

外電早前引述知情人士表示，順豐正在洽談收購嘉里物流。

(工商 )