因應本月21日起登場的農漁會選舉，雲林地檢署今（5日）舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌。據了解，地檢署已接獲十多起疑似賄選情資，因適逢農曆過年，是送禮習俗或賄選，檢方將釐清。
農漁會選舉將從21日的農漁會代表、小組長選舉起跑，3月6日進行理監事選舉，3月15日是理事長、常務監事選舉，並遴選農漁會總幹事。
全國各縣市「查察賄選及暴力執行小組」5日同步掛牌，雲林地檢署設於該署三樓會議室，由檢察長洪家原、雲林縣警察局長朱宗泰、雲林縣調查站主任歐陽泓、縣府政風處長陳宗強共同揭牌。
主任檢察官江金星表示，雲林縣常見賄選模式有現金買票、送禮，適逢農曆過年，國人有送禮禮俗，是否涉及賄賂，禮品的合理性須進一步釐清。
雲林縣20鄉鎮市農會有19名現任總幹事尋求連任，7鄉鎮市有挑戰者，虎尾、斗南、斗六、東勢競爭尤其激烈。
江金星表示，公家機關16日（初五）恢復上班，查賄沒有假期，檢舉賄選專線請撥打0800-024-099＃4，或加入雲林地檢署檢舉賄選逗陣LINE的ID「@383trvqw」。
(中時 )
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