雲林地檢署主任檢察官江金星示範手機加入雲林地檢署檢舉賄選逗陣LINE，ID是「@383trvqw」。（周麗蘭攝）

因應本月21日起登場的農漁會選舉，雲林地檢署今（5日）舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌。據了解，地檢署已接獲十多起疑似賄選情資，因適逢農曆過年，是送禮習俗或賄選，檢方將釐清。

農漁會選舉將從21日的農漁會代表、小組長選舉起跑，3月6日進行理監事選舉，3月15日是理事長、常務監事選舉，並遴選農漁會總幹事。

全國各縣市「查察賄選及暴力執行小組」5日同步掛牌，雲林地檢署設於該署三樓會議室，由檢察長洪家原、雲林縣警察局長朱宗泰、雲林縣調查站主任歐陽泓、縣府政風處長陳宗強共同揭牌。

主任檢察官江金星表示，雲林縣常見賄選模式有現金買票、送禮，適逢農曆過年，國人有送禮禮俗，是否涉及賄賂，禮品的合理性須進一步釐清。

雲林縣20鄉鎮市農會有19名現任總幹事尋求連任，7鄉鎮市有挑戰者，虎尾、斗南、斗六、東勢競爭尤其激烈。

江金星表示，公家機關16日（初五）恢復上班，查賄沒有假期，檢舉賄選專線請撥打0800-024-099＃4，或加入雲林地檢署檢舉賄選逗陣LINE的ID「@383trvqw」。

(中時 )