美國前總統川普先前因煽動川粉闖國會，不僅讓自身惹上彈劾案，連所屬的「演員工會—美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）打算為此「清理門戶」、討論要對他罰款或逐出工會，不過川普卻搶先向演員工會遞交辭職信，並直嗆「誰在乎啊」。

據美媒《NBC》報導，正當演員工會準備針對川普煽動川粉暴動一案舉行紀律聽證會前夕，川普主動提出辭職信，其中指出「所謂的紀律聽證會要準備剝奪我的會員資格。誰在乎啊！」

川普進一步表示對於他們的工作根本不熟，但自己出現在「小鬼當家2」（Home Alone 2）、「名模大間諜」（Zoolander）、「華爾街：金錢萬歲」（Wall Street: Money Never Sleeps）等電影，以及「新鮮王子妙事多」（The Fresh Prince of Bel-Air）、「周六夜現場」（Saturday Night Live），以及知名實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）等電視節目「感到非常自豪，且我只提到僅僅一部份而已」。

川普在信中指出，自己投身政治舞台，才大力扶持了讓已奄奄一息、為時不多的有線電視商業起死回生，還替了像是MSDNC以及假新聞CNN等媒體網路創造了上千工作機會，並指責演員工會明目張膽的行為，只不過是轉移眾人對公會慘淡的經營紀錄罷了，「你們對會員貢獻極少，除了收會費與推動一些『非美國』的危險政策之外，對我什麼也沒有；導致大量的失業率以及與許多知名演員之間的官司，就是最好證明」。

川普在信中最後指出，工會的政策的失敗，紀律處分更是過分，「我再也不期盼與演員工會有任何關係，你們也從來未替我做過什麼」。對此，演員工會僅回覆「謝謝」，

(中時新聞網)