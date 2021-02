美國前總統川普先前因煽動川粉闖國會,不僅讓自身惹上彈劾案,連所屬的「演員工會—美國電視和廣播藝人聯合會」(SAG-AFTRA)打算為此「清理門戶」、討論要對他罰款或逐出工會,不過川普卻搶先向演員工會遞交辭職信,並直嗆「誰在乎啊」。

據美媒《NBC》報導,正當演員工會準備針對川普煽動川粉暴動一案舉行紀律聽證會前夕,川普主動提出辭職信,其中指出「所謂的紀律聽證會要準備剝奪我的會員資格。誰在乎啊!」

川普進一步表示對於他們的工作根本不熟,但自己出現在「小鬼當家2」(Home Alone 2)、「名模大間諜」(Zoolander)、「華爾街:金錢萬歲」(Wall Street: Money Never Sleeps)等電影,以及「新鮮王子妙事多」(The Fresh Prince of Bel-Air)、「周六夜現場」(Saturday Night Live),以及知名實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)等電視節目「感到非常自豪,且我只提到僅僅一部份而已」。

川普在信中指出,自己投身政治舞台,才大力扶持了讓已奄奄一息、為時不多的有線電視商業起死回生,還替了像是MSDNC以及假新聞CNN等媒體網路創造了上千工作機會,並指責演員工會明目張膽的行為,只不過是轉移眾人對公會慘淡的經營紀錄罷了,「你們對會員貢獻極少,除了收會費與推動一些『非美國』的危險政策之外,對我什麼也沒有;導致大量的失業率以及與許多知名演員之間的官司,就是最好證明」。

川普在信中最後指出,工會的政策的失敗,紀律處分更是過分,「我再也不期盼與演員工會有任何關係,你們也從來未替我做過什麼」。對此,演員工會僅回覆「謝謝」,

(中時新聞網)