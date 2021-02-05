「雞排妹」鄭家純爆料主持尾牙時，遭歌手翁立友碰臀性騷，未料性騷疑雲如雪球般越滾越大，緊接鬆口被主持人曾國城撞胸，引來大批網友議論，沒想到有網友挖出雞排妹先前上《瘋神無雙》片段，推測下一個目標會否就是許效舜或邰智源？對此邰智源硬起來揚言提告。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

PTT網友挖出2012年8月雞排妹上《瘋神無雙》節目片段，指出影片中雞排妹錄製小短劇時，被許效舜摸手又摟背，但下秒就遭旁人敲頭，更有人發現邰智源在做效果倒退時，手臂疑似不小心碰到雞排妹胸部，讓雞排妹表情略顯尷尬，直言：「許效舜會害怕嗎？看當時影片不但牽手還摟腰」，接著更強調：「邰智源處境比舜哥更危險」，根據《ETtoday星光雲》報導，對於過往節目畫面遭網友影射性騷，是否將對網友提告？他硬起來表示：「蒐證中」。

網友發現在《瘋神無雙》中，邰智源似乎不小心碰到雞排妹胸部。（圖／翻攝自 Youtube）

對於也被網友點名恐成下一波性騷者，許效舜表示：「當年與雞排妹演出橋段都是按腳本演出，雞排妹也開心，若不妥電視台也不會同意播出，現在希望大家都能順利，目前心如止水不想隨之起舞」。

被雞排妹指控性騷的金曲歌王翁立友，預計今(5日)下午2點現身記者會親自說明，並強調案件已進入司法程序，不接受媒體任何提問，對於雞排妹(4日)深夜在臉書詢問翁立友所屬的豪記唱片「可以邀請我去嗎」，卻被以「記者會僅邀請媒體」為由打槍，讓她撂下狠話：「明天見」，一番話引起外界關注。

(中時新聞網)