繼日前揭露尾牙活動上被翁立友性騷擾後，昨(4日)「雞排妹」鄭家純又爆出曾在錄影時被主持人曾國城壓胸，曾國城致歉後，雞排妹也透過經紀人表示收下道歉，不再追究。對此，網紅「T妹」稍早在IG開炮，批雞排妹「誰碰到誰倒霉」、「做了太多令人傻眼的事」，又轟她不是先哭就先贏。

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

T妹稍早在IG曬出辣照，寫下：「連曾國城都被雞雞控訴襲胸！」、「簡直碰瓷」、「不是先哭先贏」、「不哭一場怎麼捍衛自己」，強調：「不是女性為什麼不替女性說話，而是明眼人看的很清楚，過去總是毀滅性的報復，得理不饒人⋯不是裝清純就沒事了！」

T妹批評雞排妹。（圖／翻攝自tiffanychen22 IG）

T妹表示力挺曾國城，批評雞排妹「那張嘴有夠可怕」，又說若遇到女生稱被性騷擾哭的梨花帶淚時，他人總是先同情受害者，甚至罵批評受害者的人沒同理心，「請問這件事誰才是真的受害者？哭～大喊被性騷擾，就一定是受害者嗎？」T妹又說，如果是明顯碰觸就算了，可是對方若動作不明顯，可能是不小心碰到，「為什麼不寬心一點，也不是掐或揉！說不定真的只是人多不經意碰了一下，寬心很難嗎？」

T妹發文。（圖／翻攝自tiffanychen22 IG）

最後，T妹進一步為被指控的人說話，「你的名節重要，別人名節就不重要嗎？人家一生的名譽，瞬間因為碰觸而『全毀』」，又酸雞排妹：「真當大家都是癡漢阿宅，把你捧上天呀！」而昨雞排妹點名曾國城疑似對她壓胸後，曾國城立刻發揮高EQ說：「很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說」，他已經不記得當時事發經過，節目邀過的來賓太多，最後反讚雞排妹說話有邏輯條理，「她很聰明，事情趕快平息就好，否則，我們出道這麼久，會惹事的人要小心，我們又不是小孩，不怕事。」

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(中時新聞網)