台北地院審理「卡神」楊蕙如網軍案，對於檢方起訴揭露楊的網軍事業，楊女之前辯稱只是贊助吃飯錢，今（5日）開庭承認是與幾個「業主」集資，提供「反統義勇軍」的小朋友打工機會，但強調與關西機場事件無關；檢方回應，網軍事業是要證明楊等人間長期有犯意聯絡，不可與關西機場事件切割。

檢方起訴指出，男子蔡福明2018年9月6日使用「idcc（笑死）」帳號在PTT爆卦，批評駐大阪辦事處在關西機場事件中「爛到不行」、「黨國餘孽」等語，楊蕙如並在LINE群組「高雄組」指示網軍「推高調」，楊女並發月薪1萬元給蔡男，2人涉犯侮辱公署罪。此事件最終導致大阪處處長蘇啟誠輕生。

本案因北院人事調動重新分案，新承審法官今開準備程序庭確認檢方起訴範圍及楊女、蔡男辯護要旨。楊女今表示，蔡男發的文章她只看了前面幾段，覺得符合她想讓大家知道的事情，所以請網友推高調，事後也證明內容是對的。她雖然沒有全部看完，但自認沒有必要長篇大論解釋推高調的範圍。

楊女說，貼文當天她與蔡男等朋友聚餐，但與關西機場事件無關，是幾個「反統義勇軍」的成員會定期聚會，因意識到中共滲日趨嚴重，希望聚集更多志同道合的朋友，有什麼消息就互相交流，成員大概有幾百人，許多群組大多在關西機場事件後才陸續成立，與本案根本無關，也不是由她成立。

楊女解釋，她曾在群主內留言「業主說好像上面那些都沒有處理」，業主指的是她及一些年紀較大、有經濟基礎的朋友，大家集資提供義勇軍的小朋友打工機會，或請他們吃吃飯，但她並沒有下指示，只是給參考意見，小朋友們沒做到也不會被懲罰，一切都是自發性的。

檢察官駁斥，雖然大部分對話紀錄都與關西機場事件無關，但都是用來證明楊女與義勇軍間有薪資關係，彼此長期有犯意聯絡，因此與本案不可割裂。

庭末，法官諭知本案審理範圍，除了檢方起訴的刑法第140條第1項前段「當場侮辱公務員」及第2項「侮辱公署」外，另增列第140條第1項後段「對公務員執行之職務公然侮辱」，若檢辯雙方未再聲請調查其他證據，下次開庭將進入審理程序。

卡神,網軍,蘇啟誠,大阪處,關西機場,侮辱公署

(中時 )