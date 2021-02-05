一名疑在部立桃園醫院工作的護理師抱怨，由於老公是生活白癡，所以疫情期間依舊往返家中煮飯打掃，但豬隊友非但不曾關心原PO，每天回家只顧著打電動，還埋怨說身心飢渴，想要進行房事。而原PO為了保護家人，婉拒過年回婆家吃團圓飯，竟遭嗆說「逃避做媳婦應盡的責任」才找藉口，引發網友熱議。

一名女網友昨在臉書社團《靠北老公2.0》發文分享，她是最近很紅的北部某醫院的護理師，在疫情嚴峻的情況下，每天上班的壓力都很大，為了保護家人，許多同事都自願住在醫院裡面，但她放心不下生活白癡的老公，所以選擇沒有留宿醫院。

女網友表示，她每天在醫院洗完澡，回家之後，在家門口前全身噴酒精，進屋再洗一次澡，然後戴上口罩、穿隔離衣煮三餐、整理家務，也都和老公分房睡，家中的食物都靠她網購買回家，但她的用心與疲憊，老公卻一點感覺也沒有。

女網友指出，老公每天下班回家就打電動，從未主動詢問她是否會累、要不要幫忙，甚至還不識相的埋怨說：「很久沒做愛了，他很餓！」主動向老公訴說壓力好大、好累，對方竟覺得是醫院大驚小怪，疫情根本沒有那麼嚴重，她也不需要那麼辛苦和他保持社交距離、選擇留宿醫院的同事也都是傻子，根本就是自己嚇自己。

女網友透露，聽完丈夫的說法，只覺得不被理解很受傷。每天下班看著鏡中的自己，臉上因長期配戴N95口罩，而被壓出深深的瘀痕，越看越覺得自己可悲。隨著春節將至，兩人也爆發爭吵，因為丈夫想要帶她回婆家過年，但她已重申數次，為了保護家人，過年期間除了醫院和家裡，她哪都不能去，更不要說是群聚吃團圓飯了。

女網友也說，結果老公卻認為她不願意跟著一起回婆家，是因為不想盡做人媳婦的責任，想要閃躲準備年夜飯的工作，才找這個藉口，讓她無力到不知道到底該怎麼辦。

許多網友看完覺得不捨，紛紛為其打氣，「護理師謝謝您的貢獻，這種老公當他空氣吧，看了就覺得不捨」、「這麼大的人餓不死啦！婆家一年不回去也不會怎麼樣，妳是為了保護家人，豬隊友那麼不體貼體諒，留宿在醫院睡吧！妳也比較不會那麼累，眼不見為淨，辛苦妳了，加油！」

也有不少網友留言建議，護理師放生老公，直接留院住宿比較好，「就留院住宿，讓生活白癡的他自己生活一陣子，不過，他可能光打電動就飽了」、「留院住宿吧！心情會比較輕鬆，不用每天回去伺候豬隊友，也不用過年被逼回婆家，屆時搞不好還被婆家人嫌棄」、「護理師辛苦了！其實應放生老公，怕您身心都受到太大的折磨」。

(中時新聞網)