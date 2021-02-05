罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

由民間團體成立的罷免台中市第2選區立法委員陳柏惟行動聯盟「刪Q總部」，日前在沙鹿區啟動第一階段連署書罷免，最新消息傳出，第一階段罷免連署書逾2900份，已經達標。

罷免陳柏惟「刪Q總部」2月1日啟動提議書連署作業，罷免陳柏惟臉書粉專稍早宣布「第一階段提議書連署已達標」，也就是說短短5天即突破2900份門檻。對此罷免提議領銜人楊文元保守表示，部分資料可能因疏漏而汰除，仍持續接受民眾連署，希望衝高到3500份。

罷免陳柏惟「刪Q總部」2月1日成立，原本預計8日完成第一階段2900份以上的罷免提議書，外傳5天就達標。對此楊文元表示，民眾連署相當踴躍，總部志工人手有限，正在核對造冊中，尚未全數完成提議書清點，目前提議連署作業仍進行中，有信心在8日之前送到中選會提案。

針對自己成為罷免箭靶，若第1階段通過、甚至進到第2階段，會不會有壓力？陳柏惟日前曾表示，「不用太緊張，民主選舉、罷免就是這樣」，人家選你就認真做，若被罷免成功就得離開崗位，無法強求，在這位置上一天，就做好一天的事。前立委顏寬恒先前則曾表示，對於所有公民運動都予以尊重，但反對沒有理由去撕裂族群與人民情感，讓人與人之間處在對立局面。

台中市立委第2選區選舉人數29萬1122人，罷免提議門檻2912人、連署需2萬9113人以上，以此概算，欲通過罷免陳柏惟的門檻是7萬2781人。

(中時新聞網)