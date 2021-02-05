蘋果（Apple）在日前正式釋出iOS 14.5 Developer Beta 1，其中包含了在支援Face ID的iPhone中，當你配戴口罩不易解鎖手機時，可以不必摘下口罩來降低防疫程度，可利用Apple Watch來解鎖iPhone，類似先前Apple Watch可以解鎖Mac的功能。到底哪些使用者可以使用這項功能呢？符合四條件即可！

如果想要藉由Apple Watch解鎖iPhone，需要符合以下四個條件：

（1）擁有iPhone X或以後新款具備Face ID的iPhone

（2）擁有Apple Watch Series 3或更新穎的款式

（3）iPhone需要安裝iOS 14.5（含）以後的版本

（4）Apple Watch需要安裝watchIOS 7.4（含）之後的版本

目前，蘋果已經釋出iOS / iPadOS 14.5 Developer Beta 1以及watchOS 7.4 Developer Beta 1。Developer Beta顧名思義是僅針對具有開發者帳號者才能下載。不過不需擔心，為了讓有需求的用戶可以提前體驗最新版本的系統，蘋果也很快速釋出了iOS / iPadOS 14.5 以及watchOS 7.4 Public Beta 1，只需要在Apple Beta版軟體計畫網站登記Apple ID，人人都可以下載Public Beta來體驗。唯Public Beta仍非正式版本，功能與效能可能不如正式版本那麼穩定，建議需要先行備份手機、手錶後再行下載，另外也建議安裝在非工作用的設備上，以免緊急時系統不夠穩定，影響工作績效。

由於iOS 14.5以及watchOS 7.4正式版都還未釋出，使用者需要安裝測試版的描述檔才可以下載Public Beta率先升級新版，體驗Apple Watch Unlock功能。（黃慧雯製）

如果上述都非你的疑慮，那麼你可以安心在自己的iPhone以及Apple Watch上安裝最新版本軟體。使用iPhone連上Apple Developer網站，即可為你的iPhone以及Apple Watch下載Beta版的描述檔，下載並安裝描述檔成功後，即可透過更新管體的步驟（設定>一般>軟體更新），下載到最新的iOS 14.5以及watchOS 7.4 Public Beta 1。

iPhone以及Apple Watch皆升級至指定版本以上後，須進一步開啟相關功能才可啟用Apple Watch Unlock功能。（黃慧雯製）

上述步驟都完成後，你就完成了可使用Apple Watch解鎖iPhone的基本條件。接下來，請在iPhone中依照「設定>Face ID與密碼（輸入iPhone解鎖密碼）」，再將Unlock With Apple Watch功能開啟。接下來，當你配戴口罩，無法順利透過Face ID解鎖iPhone時，只要輕輕將配戴Apple Watch那一側手腕靠近iPhone，即可順利解鎖！手中擁有Apple Watch的果粉可以把握機會來試試看！

(科技)