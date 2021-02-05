在過幾天就是農曆金牛年的到來，大街上也漸漸充滿年的味道，太平警分局宏龍派出所所長柯宏志、宏龍義警分隊長陳文南、光隆里長張雅芳、永隆里長張立緯及地方熱心人士4日主動發起歲末送暖及關懷獨居老人、弱勢族群、中低收入戶民眾共計76戶，並捐贈愛心物資及每戶一千元紅包，讓受關懷的民眾備感溫馨。

里長張雅芳及張立緯均表示，這項愛心活動已成為每年的傳統，無非是給里民營造暖暖的年節氣氛，透過鄉親齊心爭取許多物質，如在地優質香米912公斤、麵條76包、沙拉油76瓶、醬油152瓶及防疫口罩、酒精等民生物質，一熱心企業更加碼捐贈每戶新台幣1000元的新春紅包，一起來做公益、關懷弱勢。

例如里內有位70多歲的盧姓老翁，長年不良於行，妻子因精神方面的疾病在社福機構照顧，全家近10口僅靠1子打零工及政府補助，再者，里內亦有不少弱勢家庭、獨居老人需幫忙，很慶幸可協助結合社會溫暖的力量，募集物資能讓他們過個溫馨的好年。

宏龍所所長柯宏志表示，感謝地方熱心人士一同共襄盛舉，透過里鄰及警方的關懷，讓居民能感受到社會的愛心，落實社區警政，在這本年度「加強重要節日安全維護工作」期間，警方也將持續維護治(交)安之信念，讓民眾能夠度過一個平安順心的年節。

(中時 )