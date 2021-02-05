知名室內設計平台「幸福空間」，因天成文旅—華山町的舊建築改造案的講評影片，引發各大社群網站剽竊的熱議，華山町原設計團隊批評影片「剽竊」他們的設計，大批網友也罵「爛媒體」，幸福空間公司及負責講評的王姓設計師，提告包括華山町原設計師黃鵬霖、黃懷德在內的10名設計師誹謗及公然侮辱，台北地檢署偵查後，認定被告的設計師是就專業的角度發表評論，沒有犯罪惡意，5日不起訴處分。

幸福空間在2020年5月14日推出約7分半鐘的「台北老建築新風貌─華山特色旅店」影片，由王姓設計師「以設計師看設計」的角度，向主持人介紹華山町的原始建築特色與改造設計風格，結果王姓設計師有時會用「我們」、「我們的」當話頭，引起原始設計團隊質疑，誤導觀眾以為華山町是王姓設計師的作品，甚至有網友統計影片中出現29次「我們」。

影片一推出，立刻在社群網站上「剽竊」、「詐騙不知情消費者」的熱議，多名網友也跟著批評幸福空間是「爛媒體」、「誤導大家」，網路上也出現反幸福空間的粉專發動「抵制」，連天成文旅也跟著發聲明，強調王姓設計師並非華山町的設計者。

幸福空間及王姓設計師不滿網路評論，一口氣告了80多名網友涉嫌妨害名譽、並向公平會檢舉網友杯葛行為違反《公平交易法》，不過，公平會未加以裁罰，幸福空間也縮減成只告10人，都是裝潢設計領域的網友或設計師。

檢方勘驗影片，並向業主調閱了拍攝協議，確認幸福空間團隊本來就找王姓設計師只是單純講評其他裝潢設計案，王姓設計師可能因習慣用語，多次以「我們的」當句子開頭，雖然沒有全打在字幕上，仍會讓聽者產生誤會，網友們因此提出剽竊等質疑，就設計專業提出評論並無誤意，因此不起訴處分。

(中時 )