國發會今（5）日上午慶祝就業金卡突破兩千張的新里程碑，主委龔明鑫特別頒卡給第1,998、1,999、2,000的外籍特定專業人才，慶祝會中並由多位就業金卡持卡人引吭高歌，令與會者為之讚嘆。

依三年前通過的攬才專法（外國專業人才延攬聘僱法），有意來台發展的外國人士若通過「特定專業人才」的認定，即可申請就業金卡，持卡人享有居留簽證、工作許可、外僑居留證及重複進出台灣不限次數的優惠，龔明鑫於致詞時表示去年五月接任主委時才核發800多張，如今已突破2,000張，顯示世界的人才對於到台灣來產生了非常大的興趣。

龔明鑫表示，按理說去年全球疫情嚴重，人們是不願意出國的，但由於台灣把危機變成機會，因此讓全世界的朋友有意願到台灣來，未來期待有第3,000張、第4,000張的出現。

在龔明鑫頒卡儀式結束後，就業金卡持卡人前音樂劇《歌劇魅影》主唱，目前與多名旅外台灣藝術家在台共組劇團的澳洲籍Paul Whiteley，以及百老匯歌唱家夫妻檔美國籍的楊呈偉（Welly Yang）與Dina Morishita也在慶祝會中引吭高歌，贏得熱烈掌聲，令與會者為之讚嘆。

國發會同時表示，為強化外籍專業人士來台工作誘因，也正推動攬才專法的修法，以實際行動展現我國延攬人才的企圖心。

(工商 )