台中市政府相關單位組成民宿合法化輔導小組，逐一與業者面對面溝通了解原因及問題。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府相關單位組成民宿合法化輔導小組，逐一與業者面對面溝通了解原因及問題。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局輔導民宿合法化，近2年來增加17家，其中有多家是列管多年的非法民宿。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為提供旅客來訪台中旅遊住宿多樣化選擇，台中市觀光旅遊局輔導民宿合法化，每年主動辦理說明會宣導民宿申請流程及相關法令，向欲申請民宿經營者解釋應備妥的文件資料及審查重點、依個案辦理專案輔導，近2年來增加17家，其中有多家是列管多年的非法民宿。

觀旅局長林筱淇表示，民宿結合當地人文、歷史風貌、自然景觀，提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活。為提供旅人多樣化住宿選擇，並維護旅宿的公共安全及服務品質，近2年來戮力輔導民宿合法化，進一步提升來台中的旅客人數，讓台中觀光旅宿業蓬勃發展。

林筱淇說明，民宿申設合法化時常面臨土地與合法房屋的問題，市府相關單位組成輔導小組，逐一與業者面對面溝通了解原因及問題，針對有合法化條件者，提供建議解決方案予業者依循，加速合法化。至於無合法化條件者，則請業者歇業或另覓合法地點，確保台中市旅宿業公共安全及合法業者權益。

林筱淇也提到，國人旅遊型態改變，生態旅遊、部落旅遊人潮日益加增，為了讓遊客深入體驗和平區生態部落之美，帶動原鄉部落商機及促進和平區觀光發展，觀旅局持續輔導和平區未合法民宿經營合法化，讓原住民部落成立更多的在地文化風格民宿和安全的住宿環境。

(中時 )