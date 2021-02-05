桃園市大湳市場因有確診者足跡，買氣受到衝擊。桃園市議員朱珍瑤5日到市場發春聯，也關心買氣及後續消毒，希望民眾力挺大湳市場。

朱珍瑤表示，自己的服務處就位於大湳市場旁，對於這次受到疫情波及的攤商感同身受，目前已經可以感受到買氣逐漸恢復並且持續增溫，這段期間自己與服務團隊也都至大湳市場採買，用實際行動力挺攤商，經過這次的事件反而讓大湳市場的朋友們更團結也更珍惜，自己也很佩服大湳市場堅毅的韌性及精神，這也是八德人和桃園人的傳統。

針對影響，市府提出減半兩個月的攤位租金，朱認為，雖立意良善但是應該可以有更積極的作為，由於受影響正是年前消費的高峰，在防疫無虞的情況下市府應該加強市場的行銷活動來促進買氣，甚至比照之前夜市卷的模式來吸引更多人潮，這些都是市府過去經常辦理而且有經驗的活動，在短期內的及規畫執行應該不困難。

就長遠來看，市府除加速老舊市場的改建外，更應該思考如何如何擘畫具現代水準的市場，例如台北市環南市場或新北市林口公有零售市場，林口市場甚至導入肉品中央處理區以及冷凍展示櫃。

(中時 )