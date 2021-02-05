靖娟基金會針對2020年兒童事故傷害新聞進行統計分析，結果顯示有345名兒童因事故而傷亡。（靖娟基金會提供／林良齊台北傳真）

靖娟基金會針對2020年兒童事故傷害新聞進行統計分析，結果顯示有345名兒童因事故而傷亡，據事故類型分析發現，「交通事故」及「照顧疏忽」是造成兒童死傷的兩大主因，但以新聞件數來看，「建物／設施安全」新聞成第三多，而居家墜樓事故足足飆升近4倍。

據靖娟基金會蒐的2020年兒童事故傷害新聞分析，排除兒虐、性侵等類別，共發生279件兒童事故傷害新聞，導致57死288傷；以死傷原因來分析，一、二名分別為「交通事故」、「照顧疏忽」，但於案例數的分析發現，「建物／設施安全」分類的新聞件數僅次於「交通事故」及「照顧疏忽」。

而「建物／設施安全」分類中，兒童在家中「墜樓」的案件數量相較2019年明顯攀升近4倍，造成8死7傷。靖娟基金會指出，探究其死傷原因，皆因成人使兒童獨處，兒童於獨處期間因「找大人」、「玩耍」而墜樓。

靖娟基金會執行長林月琴表示，預防兒童居家墜樓必須做到『不獨處』，不僅不可獨留孩子在家，更要留意在家時，跟孩子不在同一個空間可能產生的危險，除了照顧者的責任外，環境面也應該思考孩童行為特性予以調整，我國現行內政部營建署的建築技術規則條文，雖然明訂不得設計水平橫條，避免兒童因踩踏、攀爬而墜樓，但在護欄的設計上仍多所突出物、孔洞或鏤空雕花等設計，導致兒童仍因攀爬而墜樓。

(中時 )