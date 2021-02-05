反萊豬公車以陳柏惟為「萊委」，32部反萊豬公車特別行經第二選區。（盧金足攝）

獨/罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

百輛反萊豬公車台中市上路，除行經台灣大道的33部公車，密碼「刪3Q」，還有32部行經立委陳柏惟的第二選區，此外，由台中市在地民間團體發動罷免台中市第二選區立委陳柏惟，成立「刪Q總部」，前立委顏寬恒5日低調表示，他不能有看法，因為兩人是對手，選舉罷免都是公民權利，結果如何，他都尊重。

陳柏惟表示，「這就是民主，他坦然接受挑戰，正面迎戰」。

反萊豬公車以陳柏惟為「萊委」，32部反萊豬公車特別行經第二選區，今日到台中市挺反萊豬的顏寬恒表示，他不能有看法，因為兩人是對手，選舉罷免都是公民權利，結果如何，他都尊重。

捐出百輛反萊豬公車的台北市議員羅智強表示，台中的這100輛公車是延續國民黨延續國民黨主席，及台灣人民的意志，繼續往前拚搏的行動。

羅智強說，在台北已經發起將近130多輛，與全世界朋友聯名支持公車，也捍衛新聞自由，因台中的朋友說怎麼沒有台中的反萊豬公車，租賃100輛的公車，由各界朋友一起來贊助，會在台中跑3個月。

(中時 )