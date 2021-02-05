全球新冠肺炎疫情肆虐，加速驅動民眾選擇轉往線上購物，傳統農曆春節年貨置辦習俗也吹起數位風潮，根據富邦媒(8454)momo分析，網購年節商機在「宅經濟」加乘效應下推升成長約60%，隨著農曆春節腳步接近，momo推出「過年不打烊」服務，年節商機可望持續攀升。

根據富邦媒公布《2021電商年節消費趨勢報告》，透析今年農曆春節置辦年貨的消費趨勢；momo觀察，受2020年新型冠狀病毒疫情肆虐影響，加速驅動民眾選擇轉往線上購物，傳統農曆春節年貨置辦習俗也吹起數位風潮，民眾「零接觸生活」意識滲透至團圓圍爐、年節伴手禮、新春開運祈福、春節娛樂等年節活動。1月至今年節熱門關鍵字「年菜」、「禮盒」、「開運」熱搜加總突破200萬次，宅娛樂代表「Swtich」、「麻將」、「桌遊」關鍵字熱搜也高達數十萬次。

富邦媒表示，疫情於2020年掀起的居家用餐風潮延燒至年節圍爐，帶動momo年菜業績成長近80%，相較往年網購年菜以「加菜」為採買主流，今年在「零接觸」降低外出採買與群聚的意識下，一次備齊整桌菜的「圍爐『辦桌』組合商品」銷售佔比達70%，各大餐廳與食品業者也掌握趨勢，加速或擴大「數位通路」布局，momo年菜商品數增長近80%。

在年節致贈伴手禮盒部分，網購伴手禮盒今年也繳出亮眼成績，momo禮盒銷售成長近80%；進一步觀察發現，今年國人對於「國家隊」的商品好感度上升，「國產休閒零食禮盒」強出頭，紅豆食府、盛香珍、喜年來等在地品牌禮盒銷量更達三位數成長。而在全民預防保健心理下，保健食品禮盒、雞精與魚精類商品也呈現翻倍成長。

在新年點燈祈福方面，國人於農曆春節期間點燈祈福是重要習俗活動，適逢疫情期間全民防疫意識高漲，為減少進出人潮眾多的地方，同時又能為新年祈求好運，民眾紛紛轉往選擇「線上點燈」，推升momo線上點燈業績成長突破70%，今年線上點燈以祈福好運的「開運點燈」、保佑健康的「平安點燈」，以及「財運點燈」最受民眾青睞。

此外，在無法出國旅遊而政府宣布農曆年節期間旅遊景區啟動總量管制下，「宅娛樂」逆勢攀揚，電動、點數卡業績年增突破50%，電動類別尤以任天堂Switch搭配健身環的組合表現最為亮眼，銷量為去年年前的3倍，因應多人遊戲需求，近一個月手把、搖桿等附加購買的電動配件同樣繳出翻倍佳績；點數卡則受惠民眾遊戲時間拉長，面額1000點以上的商品買氣激增；而過年期間熱門的麻將、撲克牌等「博弈類型桌遊」，在防疫宅風氣加持下業績成長近40%，佔比達整體桌遊銷售中約60%。

(時報資訊)